Aproape jumătate de milion de români au credite garantate cu un imobil

La 31 decembrie 2015, în România, 474.420 de persoane fizice aveau credite garantate cu un imobil, precizează un raport al BNR. Soldul total al acestor credite este de 77,27 miliarde de lei. Din total:- 174.160 debitori au credite ipotecare, soldul fiind de 28,67 miliarde lei;- 155.012 debitori au alte credite pentru investiții imobiliare, cu un sold de 24,06 miliarde lei;- 163.007 debitori au credite de consum cu garanții ipotecare, soldul fiind de 24,54 miliarde lei.6.891 debitori au cesionat creditele imobiliare în perioada 2012-2015, soldul acestor credite fiind de 2,19 miliarde lei.316.941 debitori au contractat credite imobiliare în valută (sold 53,89 miliarde de lei). Debitorii cu credite în franci elvețieni reprezintă 10% din numărul debitorilor cu credite în valută, soldul acestor împrumuturi fiind de 7,32 miliarde de lei.Majoritatea semnificativă a debitorilor au contractat credite cu valori sub 150.000 euro (99,05%, respectiv 469 910 debitori).Rata creditelor neperformante aferentă creditelor ipotecare este de 2,64%, iar în cazul tuturor creditelor cu garanție imobiliară este de 6,69%. Cele mai mari proble-me în onorarea serviciului datoriei îl au persoanele care au contractat credite de consum garantate cu un imobil (rata credi-telor neperformante fiind în acest caz de 12,43%).Numărul debitorilor cu restanțe între 30 și 90 de zile având credite imobiliare este de 13.443, în timp ce numărul debitorilor cu restanțe mai mari de 91 de zile este de 17.572.Numărul debitorilor care au contractat credite acordate prin programul guvernamental „Prima Casă” reprezintă 159.106, respectiv 91,4% din totalul debitorilor cu credite ipotecare. În cazul lor, rata creditelor neperformante este de 0,04%.Cei mai mulți debitori persoane fizice care au contractat credite imobiliare au venituri sub cel mediu pe economie sau nu au venituri salariale (65,1% din total debitori cu credite imobiliare). Soldul creditelor acordate acestor persoane este de 47,58 miliarde lei. Dintre cei care au venituri salariale, cele mai mari dificultăți în rambursarea creditelor le au debitorii cu salarii sub salariul mediu pe economie (rata creditelor neperformante în acest caz este de 7,10% în timp ce rata creditelor neperformante aferentă acelora cu salarii peste cel mediu pe economie este de 1,79%).Conform raportărilor băncilor, acestea aveau active preluate în patrimoniul propriu în urma executărilor silite de 316 case/apartamente (în valoare de 162,8 milioane lei) și 259 terenuri (în valoare de 118,9 milioane lei). Valoarea creditelor garantate cu case/apartamente aflate în curs de executare silită este de 2,7 miliarde lei (având o valoare medie estimată de 515.096 lei, ceea ce reprezintă un număr estimat de 5.230 case/apartamente). Valoarea creditelor garantate cu terenuri aflate în curs de executare silită este de 1,46 miliarde lei (având o valoare medie estimată de 459.208 lei, ceea ce reprezintă un număr estimat de 3.177 terenuri).