APIA a autorizat la plată schema naţională directă complementară

APIA a autorizat la plată schema națională directă complementară

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată schema de plată națională directă complementară (PNDC) - Campania 2012.„Anul acesta am respectat prioritățile fermierilor și mai ales calendarul de măsuri pe care ne-am angajat că le luăm în această perioadă. Am făcut toate eforturile pentru a crește plățile către fermieri pentru a compensa, în măsura în care se poate, un an agricol greu. De aceea de la 1 noiembrie am început plățile de minimis, ca o lună mai târziu să începem și plățile finale. În plus, am luat decizia de a plăti 50% din avans de la 16 octombrie, acum plătindu-se diferența. Îmi doresc ca efortul bugetar făcut în acest an să se reflecte în rezultatele producătorilor români și ca aceștia să fie în măsură să reia ciclul producției. Astfel putem spera că anul 2013 va fi un an agricol mai bun”, a precizat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin.