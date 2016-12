Apartamentele cu trei camere, mai ieftine cu 13% decât anul trecut

Așa după cum vă spuneam ieri, prețul apartamentelor scoase la vânzare în Constanța a scăzut, în perioada septembrie 2010 - sep-tembrie 2011, în medie cu 10% (scăderea cea mai mare înre-gistrând-o garsonierele, de 15%). Iată și ce arată analiza realizată de TopEstate.ro, în cazul aparta-mentelor cu două, respectiv trei camere.Agenții imobiliari spun că, după o ușoară stabilizare a prețurilor în vara anului trecut, datorită derulării programului Prima Casă, imediat ce acesta a intrat într-o "amorțeală" s-a văzut efectul în piață prin reluarea scăderii prețurilor. "În vara acestui an, băncile au ieșit cu produse competitive de finanțare a achizițiilor imobiliare, drept pentru care, dacă ne uităm în urmă, în ultimele 12 luni, prețurile au tot scăzut, însă în prezent suntem într-o nouă etapă de stabilizare, ce durează de aproximativ patru luni", susțin agenții imobiliari ai TopEstate. Interesul pentru apartamentele cu două camere și garsoniere se explică, în continuare, prin accesul ceva mai facil la credite decât în urmă cu doi ani, însă nu și la sume generoase, pe fondul scăderii veniturilor împrumutaților și a înăspririi condițiilor de acordare a acestor împrumuturi. * * * Prețurile apartamentelor cu două camere din Constanța, decomandate, confort 1, situate în zone semicentrale au cunoscut o corecție ponderată, scăderea fiind, în ultimul an, de numai 9%. O scă-dere mai accentuată au suferit-o însă apartamentele semidecomandate, cu 13%, de la 46.600 euro spre 41.000 în prezent și chiar mai puțin, în unele cazuri. Această scădere ceva mai mare este datorată interesului mai scăzut pentru acest segment de imobil, decât cererea pentru două camere decomandate. De cealaltă parte, contrar trendului descendent, analiza realizată de TopEstate arată că apartamentele de lux cu două camere s-au scumpit, în ultimul an, cu mai mult de 10%, ajungând la valoarea medie de 71.000 euro. Numărul acestora nu este totuși foarte mare, iar în plus, perioada în care rămân pe piață poate fi și triplă față de a unui apartament sub 50.000 euro. * * * În ceea ce privește apartamentele cu trei camere, decomandate, situate în zone semicentrale, prețul mediu al acestora este de 62.900 euro, în scădere cu 8.5% față de aceeași perioadă a anului trecut, când costau în medie 68.800, potrivit TopEstate. Prețurile apartamentelor cu trei camere din segmentul semideco-mandat au cunoscut, însă, o scădere mai pronunțată, cu 13%, ajungând la valoarea medie de 54.000 euro.