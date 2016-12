Apartamente de vacanţă în Bulgaria cu reduceri de până la 80%

Apartamente de vacanță în Bulgaria cu reduceri de până la 80%

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Disperare sau ajustare a profiturilor? Dezvoltatorii bulgari de proiecte rezidențiale din stațiunile de la Marea Neagră și de la munte vor să-și vândă marfa cu prețurie reduse între 30 și chiar 80%, potrivit Money.ro. Sunny Beach Străinii nu s-au înghesuit să cumpere, bulgarii nici atât. Dezvoltatorul unui proiect cu 145 de locuințe, de la garsoniere la apartamente cu trei camere, din Sunny Beach a făcut o reducere de preț de 76%. Astfel, un studio de 30 mp costă acum 23.500 de euro, față de prețul inițial de 99.800 de euro. O altă ofertă generoasă este pentru un apartament de două camere cu o suprafață de 89 mp, dintr-un complex de locuințe situat chiar în centrul stațiunii, la 600 m de plajă. Apartamentul complet mobilat costă cu 33% mai puțin față de prețul inițial cerut de proprietar: de la 75.000 de euro, la 49.950 euro. La jumătate de preț se găsește și un studio de 41 mp dintr-un complex situat la 6 km de Sunny Beach. Prețul pe mp a ajuns la 366 euro, iar în total prețul este de 15.000 de euro, față de 28.000 cât cerea anul trecut proprietarul. O reducere de 53% a fost aplicată unui apartament cu două camere de 61 mp, tot în apropiere de Sunny Beach și la 30 de km de Burgas. De la prețul de 55.000 de euro, proprietarul l-a redus la 26.000 de euro. Vidin La Vidin, în apropiere de Dunăre, un dezvoltator a transformat proiectul în hotel, dar are și apartamente de vânzare. Spre exemplu, un apartament cu două camere de 42 mp costă 17.875 euro, cu 35% mai puțin față de prețul inițial de 37.339 euro. Tot aici, dar în alt proiect, un studio are prețul redus cu 36%. Astfel, proprietarul se mulțumește și cu 16.799 de euro, față de 26.000 de euro. Bansko Deși funcționează ca și hotel, proprietarul are la vânzare mai bine de 200 de locuințe în Bansko. Și aici prețurile au intrat la apă, nu doar în cazul proprietăților de pe litoral. Astfel, un apartament cu două camere costă cu 40% mai puțin: de la 55.700 euro, la 33.700 euro. O reducere chiar și mai mare, de 53% a fost aplicată unui apartament cu două camere de 43 mp tot din Bansko. Astfel, acum prețul este de 33.500 euro, față de cel inițial de 71.000 de euro. Pamporovo Un discount de 47% a fost plicat și unei locuințe cu un dormitor, de 63 mp din proiectul Pamporovo Pearl. Astfel, acum prețul pornește de la 28.251 euro, față de prețul inițial de 53.300 euro. O reducere mai mică, de doar 10% a fost aplicată locuințelor dintr-un alt proiect din aceeași stațiune. Un studio cu o suprafață de 32 mp are un preț de plecare de la 24.800 euro, față de 27.680 euro.