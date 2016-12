Anunţ important pentru proprietarii de clădiri

Anunț important pentru proprietarii de clădiri

Ministerul Finanțelor Publice face următoarele precizări cu privire la plata impozitelor și taxelor locale și la depunerea declarațiilor:Persoanele fizice care din 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri NEREZIDEȚIALE sau clădiri cu DESTINAȚIE MIXTĂ au obligația să depună o declarație, până la data de 31 martie 2016, conform Modelului 2016 -ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP 4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat în MO nr.972/29.12.2015.Ex: în cazul în care am o locuință cu destinație mixtă (în apartament) unde am înregistrat un sediu social ca persoana fizică autorizată sau ca un SRL, chiar dacă nu-mi desfășor activitatea acolo, trebuie să depun această declarație până la 31.03.2016.Așadar, NU toate persoanele fizice trebuie să depună această declarație!În ceea ce privește terenul de sub casă, acesta se impozitează în funcție de rangul localității și zona în care se găsește imobilul, conform art. 465, alin. 2, din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal. Impozitul este cel aferent terenului cu construcție.