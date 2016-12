Anunț de ultimă oră al Fiscului. Toate firmele sunt vizate

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Noul formular 088, pe care îl completează firmele pentru obținerea codului de TVA și care este cel mai reclamat la Comisia de tăiat hârtii, va conține 17 întrebări, în loc de 20, va elimina unele obligații referitoare la documente și nu va mai trebui depus de către companiile care își schimbă sediul, asociații sau administratorii, a declarat, într-un interviu acordat Profit.ro, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Dragoș Doroș.“În primul rând, am simplificat formularul. Vom degreva foarte mult sarcina administrativă. Avea 20 de întrebări, va avea 17. Am renunțat la cazierul fiscal. Apoi, vor fi întrebări simplificate, respectiv cele care au creat cele mai mari probleme și aduceau o sarcină fiscală mare. Nu mai cerem apostilarea diplomelor. Le aduc așa cum sunt. Apoi, mai era o chestiune foarte complicată cu societățile pe care le-au avut și care aveau datorii la stat. Problema este că spun: sunt societăți pe care le-am avut cu mulți ani în urmă, nu le mai știm, nu mai avem arhivele. Nu mai trebuie decât să bifeze: am avut sau nu societăți în insolvență sau nu, iar noi le căutăm”, a declarat Doroș, citat de profit.roFormularul D088 pentru procedura de înregistrare în scopuri de TVA a fost introdus în februarie anul trecut în forma actuală și a creat nemulțumiri din cauza volumului mare de informații solicitate și a relevanței acestora. Formularul se dupune de către firmele nou înființate, dacă optează pentru codul de TVA, de către cele care au depășit plafonul cifrei de afaceri de 220 mii lei, precum și de către firmele care își schimbă acționarii/administratorii sau sediul social.Firmele care rămân fără codul de TVA trebuie să colecteze și să verse taxa, dar pierd dreptul de deducere a acesteia. Practic, TVA de 20% devine o cheltuială suplimentară. Din acest motiv, D088 este cea mai reclamată problemă de către cetățeni pe site-ul Comisiei de tăiat hârtii maisimplu.gov.ro