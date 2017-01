ANUNŢ BOMBĂ: METRO se asociază cu AUCHAN. Ce se întâmplă cu hipermarketurile din CONSTANŢA

ANUNȚ BOMBĂ: METRO se asociază cu AUCHAN. Ce se întâmplă cu hipermarketurile din CONSTANȚA

Ştire online publicată Vineri, 24 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

După ce în urmă cu aproape doi ani francezii de la Auchan au cumpărat hipermarketurile Real deținute de grupul german Metro în Europa Centrală și de Est, inclusiv cele 20 de unități din România, cei doi retaileri au semnat un parteneriat internațional pentru achiziții comune care să le reducă din cheltuieli.„ Având în vedere evoluția sectorului mondial la nivel de distribuție, Metro Group și Grupul Auchan au anunțat astăzi un acord care vizează crearea unui parteneriat internațional în achiziții“, se arată într-un comunicat comun al celor doi giganți.Parteneriatul vizează două acorduri: unul care permite negocierea în comun a condițiilor și a serviciilor specifice la nivel internațional pentru principalii furnizori multinaționali de produse de consum, la nivel mondial; și al doilea, un acord de sourcing internațional care va fi implementat pentru a permite achiziționarea în comun, la nivel mondial, de produse nealimentare pe care fiecare companie le va revinde individual sub formă de marcă proprie sau « no name ». Produsele electronice de masă sunt excluse din aceste două acorduri.„Suntem convinși că ambele societăți vor avea de beneficiat în urma cooperării și a reunirii expertizelor. Dorim să punem în valoare punctele forte ale celor două companii cu scopul de a optimiza sinergiile în relația cu furnizorii noștri comuni și de a genera economii de cheltuieli, pe care vrem sa le utilizăm în favoarea clienților noștri“, a declarat Olaf Koch, PDG al grupului german Metro Group.„Acest parteneriat strategic ne va permite să facem față provocărilor mondializării și a evoluției piețelor noastre de aprovizionare. Acest acord între doi actori majori ai sectorului reprezintă o bună oportunitate de dezvoltare comercială și de întărire a relațiilor noastre cu principalii noștri furnizori“, explică Vianney Mulliez, Președinte al Consiliului de administrație al Grupului Auchan.Furnizorii la care se raportează acest acord de cooperare internațională vor fi marii furnizori multinaționali prezenți pe piețe foarte concentrate. Metro Group și Grupul Auchan au ca obiectiv să își întărească poziția lor de negociere în raport cu acești actori.Acordul de cooperare internațională va intra în vigoare în luna noiembrie 2014 pentru negocierile anului 2015. A doua dimensiune a parteneriatului este un acord de sourcing internațional referitor la achiziționarea în comun la nivel internațional a produselor no name. Fiecare parte le va revinde așa cum sunt, « no-name » sau sub formă de mărci proprii. Aceste produse sunt achiziționate în principal prin intermediul centralelor de achiziții situate in Hong Kong sau Shanghai de la furnizori importanți din Asia sau din Europa de Est. Pe viitor, cele două părți vizează să achiziționeze în comun anumite produse nealimentare.În urma acestui parteneriat, nu mai există niciun fel de concurență între Grupul Auchan și Metro Group ca activități comerciale: activitatea de bază a Grupului Auchan este vânzarea cu amănuntul către persoane fizice a produselor de necesitate curentă, în timp ce Metro Group își desfășoară activitatea pe segmentul en gros către profesioniști, și nu este un actor al distribuției alimentare cu amănuntul decât în țări în care Grupul Auchan nu este prezent.În aceste condiții, fiecare companie își va păstra propria identitate și politică de promovare și prețuri pentru magazinele pe care le dețin. În Constanța, există două hipermarketuri Auchan și două Metro.Sursa: www.capital.ro