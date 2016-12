Interviu cu Yedil Utekov, director general Rompetrol Rafinare:

Anul recordurilor istorice la Petromidia

Rafinăria Petromidia Năvodari, operată de Rompetrol Rafinare, a înregistrat anul trecut un record istoric al materiilor prime procesate - peste 5 milioane tone, iar cantitatea totală prelucrată de aceasta de la înființare a depășit nivelul de peste 100 milioane tone. Directorul general al companiei, Yedil Utekov, ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre performanțele operaționale atinse de cea mai mare rafinărie din România, planurile pentru perioada următoare, dar și investițiile realizate și impactul acestora în economia județul Constanța și a orașului Năvodari.- Anul 2014 a însemnat pentru Petromidia un an al recordurilor. Ce rezultate ați înregistrat și cum s-a putut ajunge la aceste performanțe?- Într-adevăr, anul 2014 a adus o serie de rezultate operaționale deosebite pentru rafinărie. Petromidia a procesat pentru prima dată în istoria sa de peste 35 de ani o cantitate de peste 5 milioane tone de materie primă. Din 1979 și până în prezent, cantitatea totală prelucrată se ridică la peste 100 milioane tone de materie primă, din care aproximativ 96 milioane tone țiței. Aceste performanțe au fost susținute de investițiile realizate de KMG International și KazMunayGas în perioada 2007 - 2014, acestea au vizat în principal modernizarea și extinderea instalațiilor de pe platformă, dar și creșterea capacității de prelucrare de la 3,5 milioane tone la 5 milioane tone pe an. De asemenea, investițiile au vizat și proiectele pentru aprovizionarea cu țiței, tranzitarea și stocarea materiei prime. Petromidia a reușit să funcționeze fără întrerupere în 2014, la o capacitate de 13.800 de tone/zi, iar gradul de utilizare a crescut de la 88% în 2008, la aproape 99% în 2014. Tot anul trecut am atins un nou record pentru motorina produsă la Petromidia - 2,43 milioane tone, în creștere cu 27% față de cea obținută anul precedent. În 2008, adică înaintea punerii în funcțiune a pachetului de investiții, rafinăria realiza o cantitate de 1,5 milioane tone de motorină. Astfel, din 2008 și până în 2013, ponderea motorinei în totalul produselor albe a crescut de la 35% la 44%. De asemenea, pe segmentul de petrochimie, Petromidia a atins capacitatea maximă de producție de polipropilenă, adică 90 mii tone, mai mare cu 12% comparativ cu anul precedent, compania fiind unicul producător de polimeri din România. Desigur, investițiile KMG International au vizat și dezvoltarea distribuției de carburanți pe plan intern și în regiune, ceea ce a permis funcționarea în flux continuu a întregului lanț valoric al grupului.- Valoarea totală a investițiilor realizate pentru rafinăria Petromidia din 2007 până în prezent se ridică la peste 1,4 miliarde USD în rafinăria Petromidia. În ce au constat aceste investiții și care este impactul acestora în produsul finit?- Rafinăria Petromidia este cea mai mare unitate de profil din România și reprezintă peste 40% din capacitatea de prelucrare a țării. Principalele investiții, în afară de cele care necesare pentru lucrările de mentenanță, au vizat construcția a cinci noi instalații, dar și modernizarea, extinderea a altor patru aflate deja în funcțiune, pachetul investițional ridicându-se la 380 milioane USD. În paralel cu programul de mărire a capacității de procesare, KMG International a dezvoltat și alte proiecte necesare susținerii acestuia. Este vorba despre construcția terminalului din largul Mării Negre pentru aprovizionarea cu țiței, o investiție de peste 150 milioane USD, triplarea capacității de tranzit a produselor petroliere prin Dana 9 a portului Midia, reabilitarea parcului de rezervoare țiței și produse finite, construcția terminalului de import-export gaz petrolier lichefiat, precum și pentru dezvoltarea petrochimiei. De asemenea, investițiile au avut un impact major și în creșterea gradului de protecție a mediului, Petromidia fiind în prezent singura rafinărie din România care a finalizat perioada de tranziție pentru alinierea completă la normele europene de mediu. Investițiile în tehnologie și mediu, protecția și siguranța angajaților s-au ridicat, în ultimii 6 ani, la peste 600 milioane USD.- Rompetrol este și cel mai mare exportator din Dobrogea. Cum au evoluat exporturile, odată cu dezvoltarea activităților companiei?- Exporturile Rompetrol Rafinare au crescut în ultimii ani în contextul în care rafinăria Petromidia a produs mai mult. Acestea s-au ridicat la 1,6 miliarde USD în primele 9 luni din 2014, mai mari cu aproximativ 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013. Valoarea totală a exporturilor realizate de companie în 2013 către subsidiarele KMG International din Moldova, Georgia, Bulgaria, Ucraina, cât și către partenerii din regiunea Mării Negre a fost de 1,7 miliarde USD.- Dacă 2014 a fost anul recordurilor, la ce să ne așteptăm în 2015?- Pentru 2015 ne propunem să operăm rafinăria Petromidia în aceleași condiții de siguranță, să producem la capacitate maximă raportat la zilele de operare, menținând randamentele benzină și motorină, GPL și alte produse albe la nivelul performanței din 2014, adică 85,7%. De asemenea, produsele finite vor continua să fie în acord cu cerințele pieței și ale consumatorului final în ceea ce privește calitatea. Ne propunem ca împreună cu rafinăria Vega Ploiești, operată tot de Rompetrol Rafinare, să asigurăm în continuare peste 43% din capacitatea de rafinare a României, operând în acord cu standardele europene și naționale de mediu. Pornim de la premisa că orice dezvoltare durabilă se realizează în condiții de siguranță, fără să aducă daune mediului înconjurător. Așadar, vom continua programul de creștere a culturii safety pe platformele Petromidia și Vega. Toate proiectele implementate în rafinărie au avut și un impact pozitiv asupra mediului înconjurător. În acest sens am menținut un sistem integrat de management calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, și, implicit, am reconfirmat certificatele de calitate. Anul trecut, rafinăria Petromidia a funcționat la capacitate maximă și nu a înregistrat niciun accident major de muncă. Continuăm să acționăm pentru a ne asigura că obținem produse conforme standardelor ridicate de calitate, cu personal care să lucreze în condiții de siguranță, într-un mediu curat.- Rompetrol și Petromidia sunt unul dintre cei mai mari contribuabili atât la bugetul de stat, cât și la bugetele locale. Câți bani ajung de la Petromidia în vistieria publică?- Nivelul record de producție înregistrat în 2014 s-a reflectat și în contribuțiile companiei Rompetrol Rafinare la bugetul de stat. Circa 1,8 miliarde USD, conform datelor neauditate, au fost virați către bugetul de stat, prin taxe, impozite, accize, taxe speciale. Contribuția a fost mai mare cu 28% comparativ cu anul 2013. Rompetrol Rafinare continuă să se plaseze în topul marilor contribuabili la bugetul de stat al României și un important contribuabil la bugetul local. Către bugetele din Năvodari și Constanța, companiile din cadrul KMG International care operează pe platforma Petromidia au plătit peste 5,3 milioane lei în 2014.- Care este impactul social pentru regiunea Dobrogei al întregii activități derulate de Rompetrol Rafinare ?- Dacă ne referim la platforma Petromidia Năvodari și luăm în calcul, pe lângă Rompetrol Rafinare, toate companiile care derulează operațiuni în rafinărie - Rominserv, Rompetrol Quality Control, Midia Marine Terminal, Rompetrol Gas, Rompetrol Downsteam, Global Security Sistem - numărul angajaților implicați se ridică la aproximativ 2.200. Activitățile companiei Rompetrol Rafinare au un efect multiplicator semnificativ în economia reală, atât în plan local, cât și în plan național. Activitatea companiilor din cadrul grupului Rompetrol pe platforma Petromidia, precum și ale partenerilor acestora, contractori, subcontractori, clienți, furnizori, implică peste 10.000 de salariați. Odată cu dezvoltarea activităților de pe platforma Petromidia s-a dezvoltat și orașul Năvodari, al cărui număr de locuitori a ajuns la peste 40.000. Totodată, compania desfășoară anual programe pentru tinerii studenți de la universitățile de profil din țară, mare parte dintre aceștia fiind, ulterior, angajați. În 2014, din cei peste 90 de studenți și masteranzi de la Universitatea „Ovidius” și Liceul „Lazăr Edeleanu” din Năvodari care au participat la cursurile de formare, jumătate au fost angajați la Petromidia, în cadrul companiilor care lucrează pe platformă. Pentru acest an, așteptările de angajare au avansat pe măsura creșterii nevoilor companiei, odată cu dezvoltarea operațiunilor pe care acestea le derulează. La rafinăria Petromidia sunt disponibile 109 locuri pentru pregătirea studenților și elevilor din Constanța și Năvodari, la specializări precum inginerie mecanică petrol și gaze, automatizări electrice, tehnologia informației. Suntem preocupați în mod constant de transmiterea meseriei de petrolist de la generațiile profesioniștilor de la Petromidia către tineri. În același timp, grupul nostru derulează programul național de responsabilitate socială „Împreună pentru fiecare”, prin intermediul căruia sunt sprijinite proiecte sustenabile de mediu și sănătate. În 2014, în Năvodari și Constanța au fost finanțate 3 proiecte în cadrul acestui program, cu 190.000 lei.