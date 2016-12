Hotelierii gâfâie după tăvăleala cu criza:

„Anul acesta am mers la «blană». Abia ne-am acoperit costurile“

După o vară încinsă de caniculă și criză, hotelierii gâfâie sprijiniți de bilanțurile finale ale sezonului estival abia încheiat. Majoritatea se plâng că abia au reușit să treacă pârleazul cu recesiunea economică în spate, cei mai norocoși lăudându-se că, cel puțin, nu au ieșit cu pierderi mari. Tăierile bugetare și măsurile fiscale luate de guvernanți în această vară iau determinat majoritatea românilor să-și anuleze planurile de vacanță. Hotelierii susțin că au fost nevoiți să scadă tarifele până la limita supraviețuirii, sacrificând profitul. Chiar și așa, turiștii au fost puțini, iar încasările mult mai mici decât în anii precedenți. „Am avut un an mai slab decât 2009. Noi aveam mulți turiști care veneau prin Casa Națională de Pensii, însă s-au redus aceste programe și am fost afectați direct. De aceea nici nu am putut să deschidem toate hotelurile. Din 21 de unități de cazare, doar 17 au funcționat. Cred că am avut cu 10% mai puțini turiști. În plus, costurile noastre au crescut, s-au scumpit utilitățile, însă noi am menținut tarifele. Încă nu am făcut bilanțul acestui sezon, însă nu cred că am mers pe profit. Vedem după ce tragem linie ce a fost și abia apoi stabilim ce vom face la anul”, ne-a declarat Cornel Munteanu, reprezentantul THR. În același sistem de probleme se învârt și ceilalți hotelieri de pe litoral. „A fost un an foarte greu, provocator. A trebuit să ne adaptăm din mers la condițiile pieței, am scăzut tarifele la minim, deși în 2008 am făcut investiții masive pentru a oferi clienților condiții de trei stele. Una peste alta, anul acesta am avut un grad de ocupare de aproximativ 85% și încasări mai mici față de 2009 cu 22%. Experiența ne dă însă încredere că ne vom reveni în viitorul apropiat. Așa că vom păstra și noi tarifele la fel de mici și ne vom baza mai mult pe programele de înscrieri timpurii, în cadrul cărora turiștii pot beneficia de reduceri de până la 30% dacă aleg să-și facă programare pentru la vară până la sfârșitul anului”, ne-a declarat Camelia Mitroi, administratorul hotelului Cupidon din Eforie Nord. Turiști mai mulți, încasări mai mici Nici agențiile de turism nu au avut câștig în 2010, deși unele se laudă cu o creștere a numărului de clienți trimiși în vacanță pe litoral. „Anul acesta a mers mai bine decât anul trecut, dacă ne referim strict la numărul de turiști. Am avut o creștere de 5-10%, însă, din punct de vedere al încasărilor am fost mai jos. Anul acesta am mers «la blană». Adică abia ne-am acoperit costurile, fără a ne mai gândi la profit. Din păcate, la anul nu știm ce va fi. Prețurile nu le vom mai putea ieftini deoarece mai jos de atât nu este posibil. Tarifele de anul acesta au fost la limita de jos”, ne-a declarat Gabriel Gorgăneanu, reprezentantul agenției de turism Transilvania Travel.