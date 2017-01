Anul 2017 începe cu relaxarea fiscală şi cu stimulente pentru tot neamul românesc

Anul 2017 începe cu relaxarea fiscală și cu stimulente pentru tot neamul românesc

În clipa când 2017 îl trimitea la pensie pe obositul an 2016, dopurile sticlelor de șampanie au sărit, iar urătorii au cântat:„Doamne, ce minunățieFi-va-’n anul ce-o să vie!Va da peste noi norocul,PIB-ul va fi gras ca porcul,TVA-ul, cât furnica,Iar acciza, mai nimica.Se va ieftini benzinaȘi se va dubla chenzina.”Și nici n-au terminat bine cântarea și minunea s-a produs. Chiar din prima secundă a noului an, agenții economici au scăpat de impozitul pe construcțiile speciale, vestita „taxă pe stâlp” inventată de Guvernul Ponta. Din cauza lui, timp de trei ani, investițiile private în infrastructura afacerilor au fost frânate sau blocate. Eliminarea acestui impozit va încuraja agenții economici să relanseze investițiile, iar efectul stimulativ va fi resimțit de multe ramuri econo-mice și de piața locurilor de muncă.Dar asta nu e tot! vorba reclamei. Chiar de Anul Nou, cota de TVA la toate bunurile nealimentare s-a redus de la 20% la 19%. Populația și agenții economici vor plăti mai puțin pentru mărfurile și serviciile achiziționate și vor rămâne cu mai mulți bani pentru consumul propriu și investiții. Știți cât înseamnă procentul care rămâne în buzunarele contribuabililor români? 522,734 milioane de lei într-un an. Vi se pare puțin? Poate, dar din 2018 va mai fi tăiat încă un procent, după cum a promis Liviu Dragnea, șeful social-democraților.Din pachetul cu minuni fiscale al noului an nu putea lipsi eliminarea supraaccizei la carburanți, tot o invenție a Guvernului Ponta. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017 nivelul accizelor la carburanți s-a redus după cum urmează: motorină - de la 1897,08 lei /1.000 litri la 1.518,04 lei /1.000 litri; benzină fără plumb - de la 2.035,40 lei /1.000 litri la 1.656,36 lei /1.000 litri; benzină cu plumb de la 2.327,27 lei /1.000 litri la 1.948,23 lei /1.000 litri.Dar mai bucuroși suntem de faptul că minunea s-a văzut, din prima zi a anului, și la pompă, unde prețul carburanților a coborât sub 5 lei pe litru, grație reducerii TVA și a eliminării supraaccizei.Iată o altă minune. În ciuda opoziției șefului statului, Klaus Iohannis, reforma fiscală va face un pas mare prin eliminarea a 102 taxe parafiscale, printre acestea numărându-se: timbrul de mediu pentru autovehicule, taxa radio-TV, taxa pentru cazierul fiscal și pentru eliberarea pașaportului temporar, taxele de la Registrul Comerțului, taxele consulare și de cetățenie, tarifele pentru pierderea și modificarea actelor. Ele reprezintă 50% din totalul taxelor nefiscale și 80% din valoarea lor.Agenții economici mai au și alte motive de bucurie. Iată, se extinde perioada de aplicare a scutirii de impozit a profitului reinvestit. Totodată, în sfera de aplicare a măsurii se include și profitul investit în achiziționarea dreptului de utilizare a programelor informatice.Pensionarii au parte și ei de o minune, pe care le-a pregătit-o guvernul tehnocrat. Noul an le-a adus un punct de pensie mai gras, de 917,5 lei în locul celui de 871,7 lei.Dar asta nu e tot! Din luna februarie vin minunile Guvernului Grindeanu, prezise de Liviu Dragnea, în campania electorală:- creșterea salariului minim brut pe economie de la 1.250 lei, în prezent, la 1.400 de lei, în 2017, iar a salariului mediu brut, de la 2.815 lei, la 3.100 lei;- creșterea punctului de pensie de la 871,10 lei la 1.000 de lei;- neimpozitarea pensiilor mai mici sau egale cu 2.000 de lei;- scutirea pensionarilor de plata contribuțiilor la asigurările de sănătate;- eliminarea impozitului pe transferul proprietății pentru valori mai mici sau egale cu 450.000 de lei, de la 1 martie 2017. În cazul celor ce depășesc acest nivel, impozitul va fi de 3%;- majorarea plafonului pentru microîntreprinderi de la 100.000 la 500.000 de euro, de la 1 martie 2017, și stabilirea la 1% a impozitului datorat de microîntreprinderile cu 1 - 9 angajați;- scutirea centrelor de cercetare - dezvoltare de plata impozitului pe profit pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de 1 martie 2017.În 2017, conform programului de guvernare social-democrat, economia trebuie să înregistreze următoarele performanțe:- să absoarbă 20,7 miliarde de lei fonduri europene (cu excepția subvențiilor pentru agricultură);- să asigure creșterea veniturilor la bugetul general consolidat de la 231 miliarde de lei, în anul precedent, la 253 miliarde de lei;- să realizeze investiții de 12 miliarde de lei (altele decât cele din fonduri europene și FSDI);- să crească PIB-ul la 815 miliarde de lei, față de 758 miliarde de lei, în 2016;- datoria guvernamentală să crească cu numai 0,6%, până la 39% din PIB;- să reducă deficitul bugetar cu 0,2%, până la 2,7%;- să crească numărul salariaților cu normă întreagă de la 4,75 milioane la 4,95 milioane de persoane.La atâtea calde, nu putea să nu fie și una rece. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2017, a fost eliminată excepția potrivit căreia persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, investiții, precum și din alte surse nu datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru aceste venituri, dacă mai realizează și venituri din salarii, pensii sau venituri din activități independente.