Anul 2014 vine cu scumpiri din plin. Iată lista completă

Ştire online publicată Luni, 30 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Noul an nu vine doar cu urări de bine ci și cu scumpiri. Vom plăti mai mult pentru combustibil și gaze iar această scumpire se va transmite apoi în prețul alimentelor și în cel al unor servicii.Chiar din prima zi a anului vom plăti mai mult pentru gazele naturale pe care le consumăm - 11 lei în plus la fiecare mie de metri cubi.Nici încălzirea cu energie electrică nu este o soluție mai bună. Și în cazul acesteia prețul crește de la 1 ianuarie cu 1 la sută. Toate aceste scumpiri ale energiei vor duce la majorări de prețuri de la 5 până la 15 la sută la unele produse și servicii, dat fiind că consumatorii industriali vor plăti indexări chiar mai mari decât cei casnici de la 1 ianuarie.Noul an aduce și taxe noi sau creșteri ale celor existente. Guvernul a introdus de la 1 ianuarie impozitul pe construcții speciale. Acesta reprezintă 1,5 la sută din valoarea construcției și va duce cel mai probabil la alte scumpiri. Vor fi impozitate de acum și firmele care dețin piscine în scop comercial, dar și persoanele fizice care au bijuterii sau arme de vânătoare și de uz personal.Spre exemplu, bijuteriile din aur sau din platină vor fi impozitate cu 1 euro sau 2 euro pe gram, în funcție de numărul de karate. Pentru armele de vânătoare, taxa este cuprinsă între 500 și 1.500 de euro, în funcție de valoare. Și consumul de alcool și tutun va costa mai mult.Acciza la tutun crește cu 67 la sută la mia de țigarete, așa încât un pachet de țigări va ajunge să coste cu 50 de bani mai mult. Acciza la băuturi se majorează cu 33 la sută, de la 750 la 1.000 de euro pe suta de litri de alcool pur.Deși inițial suprataxa de 7 eurocenți pe litrul de carburant trebuia să fie aplicată de la 1 ianuarie, Guvernul a amânat-o până în aprilie. 2014 începe și cu o monedă națională depreciată până la minimul ultimei jumătăți de an. În schimb, s-a schimbat începând de astăzi prețul accizei, dat fiind că Guvernul a decis modificarea modalității de calcul.Cu alte cuvinte, benzina și motorina se vor scumpi oricum de la începutul anului, este de văzut cu câți bani la litru.Sursa: www.realitatea.net