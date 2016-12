Antreprenoriatul se învaţă!

Antreprenoriatul se învață!

Caravana Start Me Up, ajunge marți, 2 iulie, la ora 18.30, la Hotel Ibis. În cadrul evenimentului, echipa Akcees va susține un workshop despre antreprenoriat și va aduce în fața audienței antreprenori de succes care își vor împărtăși propriile experiențe. Tinerii care vor să își descopere potențialul antreprenorial sunt invitați să se înscrie completând formularul disponibil online la startmeup.ro.Caravana Start Me Up este un eveniment ce face parte din campania națională de promovare a antreprenoriatului organizată de Akcees și care se bucură de prezența unor reprezentanți de marcă ai mediului de business românesc. „Succesul primei ediții a școlii de antreprenoriat Start Me Up ne-a determinat să mergem mai departe și să continuăm să dezvoltăm proiectul. Caravana Start Me Up este o campanie națională de promovare a antreprenoriatului, iar obiectivul nostru este ca participanții să înțeleagă la final ce înseamnă să fii antreprenor și să aibă ocazia de a discuta în mod direct cu oameni care au reușit pe cont propriu. Îi invităm pe tinerii care vor să își descopere potențialul antreprenorial să fie alături de noi la evenimentele din cadrul Caravanei”, a spus Irina Nicoleta Scarlat, co-fondator Akcees și project manager Start Me Up.