Şantierului Naval Constanţa se pregăteşte de… botez

Șantierului Naval Constanța se pregătește de… botez

O ploaie caldă, de primăvară se cerne peste halele, platformele și do-curile Șantierului Naval Constanța. La cheul de armare, tancul chimic de 41.000 tdw „Histria Crown” așteaptă botezul. Creativitatea pusă la muncă „Nava a fost în probe de mare între 23 și 25 martie 2012 și a trecut cu bine toate testele cerute de compania de clasificare Germanischer Lloyd” - spune coordonatorul proiectului, inginerul navalist Eugen Tiron. „Histria Crown” este al 18-lea tanc chimic dintr-o serie de succes pe piața internațională și a 448-a navă construită la SNC, în cei 120 ani de existență. În 2008, tancul chimic de 41.000 tdw fabricat la șantierul românesc a fost declarat cea mai bună navă din categoria ei, de pe piața internațională.Trebuie reamintit un amănunt important: nava este un proiect care poartă marca SNC. După anul 1990, compania constănțeană a fost singurul șantier naval din țară care a construit nave după un proiect propriu. Tancul chimic de 41.000 este printre puținele proiecte sută la sută românești, de mare succes pe piața internațională, realizate de industria noastră națională în ultimii 22 de ani.„Histria Crown” pare a nu se deosebi de suratele din serie. Are lungimea de 179,96 m și lățimea de 32,20 m. Este de tipul IMO 3 tanker și poate transporta 40.000 tone de produse petroliere sau substanțe chimice, la un pescaj de 10,5 m. Motorul principal MAN B&W asigură o viteză de 15 noduri. Totuși, există câteva diferențe notabile față de celelalte nave din serie, afirmă Eugen Tiron. „Histria Crown” satisface cele mai exigente standarde internaționale privind emisia de noxe în atmosferă, fiind dotată cu instalații „low sulf”. Ele au fost proiectate de compania „Histria” și specialiști de la SNC Ship Design.În cazul lui „Histria Crown s-a utilizat o tehnologie de fabricație îmbunătățită. Gradul de premontaj, motaj și saturare pe platformă a fost superior față de navele precedente. Constructorii au realizat structuri gigantice (raioane), cu greutatea de până la 800 tone, cu toate instalațiile montate și finisajele efectuate. De pe platforma de montaj, ele au fost ridicate cu cele două poduri rulante de 450 tone forță și depuse în docul uscat. Prin această metodă s-a obținut reducerea cu 30% a ciclului de montaj în doc. Drept urmare, acesta poate fi utilizat mai eficient, pentru mai multe proiecte de construcții și reparații, afirmă Tiron. „Tehnologia trebuie îmbunătățită pentru a ajunge să montăm, pe platforme, raioane constructiv funcționale, cu grad de saturare total. Acest tanc chimic ar putea fi realizat din șapte asemenea mega-structuri. În doc, ar trebuie să se execute doar asamblarea lor. Este un ideal pe care îl putem atinge” - afirmă inginerul.Proiectul navei „Histria Crown” a pus la încercare creativitatea con-structorilor navali. Împrejurări specia-le au stimulat un grup de specialiști să realizeze o tehnologie originală de tușare (finisare) a elicei în doc, cu axul montat pe poziție. Ea face acum obiectul unui dosar de brevet de invenție, protejat la OSIM. Noua tehnologie are aplicații îndeosebi în sectorul reparațiilor navale și prezintă mari avantaje, atât pentru SNC, cât și pentru armatori. Cu certitudine că, dacă va fi bine promovată, va atrage un număr mare de clienți. Nava „verde“ și trei jubilee 2012 este anul relansării construcțiilor noi la SNC. În prezent, se află în lucru alte două tancuri chi-mice de 41.000 tdw. La acestea se adaugă și câteva proiecte noi. „A fost finalizat contractul pentru două pontoane de 2.000 tone. De-bitarea tablelor va începe la sfârșitul lunii aprilie, iar construcția lor va fi finalizată în octombrie 2012. Bene-ficiarul este o firmă olandeză. La începutul toamnei, vom începe lucrările la tancul petrolier de 50.000 tdw. Este vorba de un contract pentru două nave (1 + 1), cu livrare la export, în 2013 și 2014" - a declarat directorul de producție Asan Modin.Tancul petrolier de 50.000 tdw are la bază tot un proiect propriu. El a fost realizat de SNC, în cooperare cu armatorul „Histria” și cu compania de proiectare germană SDC Hamburg. „Față de varianta inițială, proiectul a fost modificat pentru a reduce consumurile energetice. Au fost îmbunătățite performanțele nautice ale navei, dându-i-se o altă structură și formă. S-au adus modificări și la cârmă. De asemenea, nava va fi dotată cu un motor principal cu un consum energetic mai mic, pe baza tehnologiilor noi. Economia de combustibil este de 7 - 10% față de navele de același tip, aflate în exploatare. Noile cerințe din navigația internațională și piața ne-au obligat să modificăm proiectul pentru a aduce economii armatorului” - explică directorul de producție. Emisiile de noxe în atmosferă ale viitoarei nave vor fi sub nivelul accep-tat de reglementările internaționale, iar riscul de poluare a apei mării va fi foarte mic. Tancul petrolier de 50.000 tdw va fi „verde” din toate punctele de vedere.Lansarea noului proiect are loc într-un an jubiliar. SNC împlinește 120 de ani de existență și 10 ani de la privatizare. Tot în 2012, se împlinesc 150 de ani de la construcția primei cale de lansare a navelor în portul Constanța (pe teritoriul actual al SNC). Este vorba de o instalație de 40 tone și 15 metri lungime, ale cărei urme se mai văd și astăzi. Existența ei este atestată de un articol publicat în „Buletinul Societății Politehnice - 1913", descoperit de fostul inginer șef al SNC, Nicolae Orac. El a aprofundat cercetările documentare, în vederea realizării monografiei șantierului naval. Existența instalației în 1862 este dovada vechimii lucrărilor navale pe teritoriul portului Constanța, a afirmat Orac.