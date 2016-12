Şantierul Naval Constanţa va construi şase tancuri chimice de 41.000 tdw

Șantierul Naval Constanța va construi șase tancuri chimice de 41.000 tdw

În docurile și la cheurile Șantierului Naval Constanța se află cinci nave la reparații. Cea mai mare este tancul petrolier de 115.952 tdw „Altai” (249 metri lungime și 44 metri lățime), sub pavilion Insulele Marshal. Este urmat de: bulk-carrier-ul „Omicrom Way” (28.107 tdw, 160 metri lungime, pavilion Liberia), bulk-carrier-ul „Lucky Trader” (23.522 tdw, 146 metri lungime, pavilion Panama), navele pentru transportul vehiculelor „Astra Express” (3.933 tdw, 120 metri lungime, pavilion Palau) și „Astra” (2.113 tdw, 85 metri lungime, pavilion Palau).Alte două nave se află în diferite faze de construcție. Este vorba de o navă off-shore, realizată în colaborare cu Șantierul Naval Damen Galați, și de un tanc petrolier de 9.000 tdw, un proiect integral românesc.Lucrările la cele două nave au început în 2015 și vor fi finalizate în acest an, precizează directorul general, Radu Rusen.„În 2015, Șantierul Naval Constanța a finalizat 85 de proiecte în domeniul reparațiilor navale, în valoare totală de 80 milioane lei. Au fost efectuate nu doar lucrări de reparații standard, ci și cinci mini-conversii de nave, în vederea reducerii consumului de combustibil, proiecte finalizate cu succes.În sectorul construcțiilor au fost în execuție patru proiecte, două dintre ele fiind livrate în 2015. Este vorba de o barjă multifuncțională pentru instalarea tubulaturilor, cablurilor și pentru alte activități off-shore, destinată Mării Caspice. Proiectul este sută la sută românesc, realizat de SNC în colaborare cu proiectanții din Galați. Nava a fost livrată pe data de 20 octombrie.În colaborare cu Vard Tulcea a fost construită cea mai mare navă off-shore produsă în România. Proiectul a fost comun și a fost finalizat la SNC”, relatează Radu Rusen.În anul 2015, volumul de manoperă a fost împărțit în proporții egale între sectorul de construcții și cel de reparații. Balanța s-a schimbat în 2016, în favoarea reparațiilor, care au atins o pondere de 70%. Printre cele mai interesante lucrări din acest sector se numără conversia unei nave pentru transportul autovehiculelor în navă de transport animale.Spre sfârșitul anului, volumul lucrărilor de construcții va crește. „Compania a semnat contractul pentru construcția a șase tancuri chimice de 41.000 tdw. Este vorba de un proiect complet nou, actualizat. Debitarea la prima navă va începe în trimestrul IV 2016", afirmă directorul general.În ciuda crizei tot mai profunde prin care trece industria navală mondială (a se vedea pierderile uriașe înregistrate de șantierele navale din Coreea de Sud și China), Șantierul Naval Constanța are o evoluție sănătoasă. Nu numai că reușește să asigure volumul de lucrări pentru întreaga forță de muncă și să facă profit, dar a mai și creat noi locuri de muncă.