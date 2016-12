Şantierul Naval Constanţa va construi nave "verzi"

Șantierul Naval Constanța va construi nave "verzi"

„Capacitatea de transport maritim existentă în exploatare este mult mai mare decât cererea. În 2011, piața construcțiilor navale a înregistrat o scădere față de anul precedent, întrucât armatorii se confruntă cu o diminuare a veniturilor. Comenzile au fost foarte puține și, în general, au fost plasate în China și Coreea de Sud. Singura metodă pentru a relansa construcția de nave este să oferi produse cu performanțe energetice superioare. O navă nouă, cu un preț mai mic, trebuie să prezinte un avantaj competitiv față de cele existente în piață” - afirmă Radu Rusen, președintele Asociației Naționale a Constructorilor de Nave (ANCONAV).Orientul face legeaIndustria navală românească (la fel ca întreaga industrie a Uniunii Europene) este dezavantajată față de șantierele navale din China și Coreea de Sud, în privința costului materiilor prime și al echipamentelor, spune Rusen. Acesta reprezintă 70% din prețul de producție al unei nave. „Tabla cumpărată de șantierele navale chinezești din propria țară este mai ieftină cu 200 de dolari pe tonă decât tabla din Europa, întrucât are prețul subvenționat. Dacă un șantier naval european achiziționează tablă din China, trebuie să achite taxe de export care aduc prețul final la nivelul celui din Europa. China nu are nici un interes să vândă tablă subvenționată nicăieri în lume. Din acest motiv, șantierele navale chineze sunt competitive” - explică șeful ANCONAV. Acesta este motivul principal pentru care, în Europa, cu mici excepții, nu se mai construiesc nave de mare tonaj. În cazul unei nave care încorporează 10.000 tone de tablă, diferența de preț între un producător chinez și unul român este de 2 milioane de dolari. La acestea se adaugă cursul euro - dolar, care, în continuare, este dezavantajos pentru România. Din cauza lui, echipamentele achiziționate din Europa sunt mai scumpe decât cele produse de furnizorii din Coreea și China. Dacă, în China, forța de muncă continuă să fie mai ieftină decât cea din industria navală românească, în schimb, șantierele navale sud-coreene suplinesc diferența prin productivitatea superioară, dar și prin rentabilitate. Având un volum mare de activitate, cheltuielile generale se împart la o bază de venituri mai mare. „Toate acestea fac ca, pe o piață în care prețul navelor noi este foarte scăzut, șantierele navale românești să nu mai fi competitive, mai ales în raport cu cele din China” - afirmă Radu Rusen. În prezent, comenzile de nave ce vor fi livrate în următorii ani sunt concentrate preponderent în China și Coreea de Sud. Contractele pentru tancurile de până la 40.000 tdw, reprezintă 5% din totalul navelor din această categorie aflate în exploatare la nivel mondial. În cazul altor tipuri de nave situația este următoarea: 15% la tancurile de 40.000 - 115.000 tdw; 25% la tancurile mai mari de 115.000 tdw; 24% la bulk-urile de până la 40.000 tdw; 30% la bulk-urile de 40.000 - 60.000 tdw; 45% la bulk-urile mai mari de 60.000 tdw.Europa, la regim de subzistențăConstructorii navali europeni sunt greu încercați. „Din discuțiile avute recent, în Germania, a rezultat că vor mai fi închise și alte șantiere navale. În Italia sunt probleme foarte mari. Astăzi, supraviețuiesc șantierele navale din Olanda, Norvegia, Germania care construiesc nave specializate. Șantierele navale românești și-au dezvoltat propria strategie. STX Tulcea și STX Brăila s-au îndreptat spre navele specializate, offshore, iar Damen Galați, spre cele militare. Daewoo - Mangalia Heavy Industries a rămas în zona navelor comerciale și are avantajul colaborării cu acționarul majoritar, din Coreea de Sud” - relatează RusenReferindu-se la Șantierul Naval Constanța, al cărui director general este, Radu Rusen afirmă că acesta „a rămas consecvent strategiei cu care a pornit la drum după privatizare, aceea de a-și menține o poziție de lider în zona tancurilor de produse petroliere și chimice.” În prezent, din seria tancurilor de 41.000 tdw, mai sunt în construcție trei nave. Ele vor fi livrate în 2012 și 2013. Pe de altă parte, SNC pregătește seria tancurilor de 50.000 tdw. Este vorba de un proiect realizat în cooperare cu amatorul „Histria”, cu o companie de proiectare germană și cu bazinul de testare din Hamburg. „Va fi o navă care, pe lângă calitățile comerciale de succes ale seriei precedente, va fi mai eficientă energetic și mai prietenoasă față de mediu. Va fi o navă «verde» din toate punctele de vedere“ - a dezvăluit directorul general. Acum, se lucrează la modificarea proiectului, pentru a reduce și mai mult consumurile energetice. Tancurile vor fi echipate cu o generație nouă de motoare MAN, mai eficiente din punct de vedere al consumului specific. Ele vor putea lucra la o turație mai redusă, care vor spori randamentul elicelor. Emisiile de noxe în atmosferă vor fi sub nivelul acceptat de regle-mentările internaționale, iar riscul de poluare a apei mării va fi foarte mic.