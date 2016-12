Şantierul Naval Constanţa construieşte o nouă generaţie de tancuri de produse petroliere şi chimice de 41.000 tdw

Șantierul Naval Constanța construiește o nouă generație de tancuri de produse petroliere și chimice de 41.000 tdw

- Domnule Rusen, 2016 a fost un an foarte greu pentru industria navală mondială. S-au înregistrat involuții spectaculoase în Extremul Orient, cu reducerii de 70 - 80% a portofoliilor de comenzi, cu intrarea celor mai mari șantiere navale ale lumii în criză. Industria navală din Europa și România, de dimensiuni mult mai mici, a avut o viață mai liniștită. Cum a evoluat Șantierul Naval Constanța în acest context?- Încă de acum câțiva ani, SNC și-a reorganizat activitatea în perspectiva unei crize prelungite a construcțiilor de nave. Compania noastră nu își poate permite să accepte orice contract, indiferent de preț, doar pentru a asigura ocuparea capacităților de producție și a forței de muncă. Structura producției a fost gândită astfel încât să ducă la realizarea bugetelor de venituri și chel-tuieli stabilite. În sectorul de construcții nave s-au derulat două proiecte mari. Primul este o navă off-shore, realizată în colaborare cu Șantierul Naval Damen Galați. Până în luna aprilie, SNC a realizat corpul navei și armarea ei la un nivel destul de ridicat. Montarea unor echipamente, probele de cheu și de mare sunt în curs de finalizare de către Damen Galați.Cel de-al doilea proiect este un tanc de produse petroliere și chimice de 9.000 tdw. Este vorba de un proiect integral românesc, pentru un partener francez, care va fi finalizat în primul trimestru din 2017. Încheierea contractului pentru o navă soră va fi decisă în funcție de evoluția piețelor internaționale. În activitatea de reparații, au fost 80 de proiecte până la această dată. Este vorba de nave de dimensiuni medii și mari. La unele dintre ele, lucrările de reparații au fost de mare complexitate. De asemenea, avem și câteva conversii de nave, care sunt în faza de finalizare. În cursul lunii noiembrie, am început construcția primei nave dintr-o serie de șase tancuri de produse petroliere și chimice de 41.000 tdw, după un proiect complet nou. Este vorba de a doua generație a acestui tip de nave. La noul proiect s-au avut în vedere optimizări importante din punct de vedere al consumului de combustibil, al reducerii impactului de mediu, dar și al îmbunătățirii unor caracteristici comerciale pentru beneficiarii finali.- Cu cât s-a redus consumul de combustibil față de primul proiect?- S-a obținut o reducere de aproape 20%, care s-a realizat, printre altele, prin optimizarea formelor navei, pentru a diminua rezistența la înaintare. Pe de altă parte, noile echipamente, în special motoarele principale, au un consum mai mic de combustibil.- Se va modifica raportul dintre activitatea de reparații nave și cea de construcții noi, în 2017?- În viitorul an, vom finaliza tancul petrolier de 9.000 tdw. Se va intra în plin în construcția primei nave din seria de 41.000 tdw și va începe construcția celei de-a doua. Aceste lucrări vor asigura o încărcare de 40 - 50% a forței de muncă. Diferența va fi acoperită, în continuare, de lucrările de reparații și conversii de nave, care reprezintă un element important în planul de afaceri al companiei.- Ați realizat investiții în acest an? Veți face investiți în 2017?- În 2016 am avut un program de investiții de 5 milioane de euro. Din anumite motive, nu toate au fost lansate în acest an. Vor fi preluate în viitorul plan de investiții, care va veni și cu elemente noi. Bugetul pentru investițiile din 2017 urmează a fi concretizat. Investițiile privind cercetarea - dezvoltarea s-au axat, în primul rând, pe realizarea proiectului navei de 41.000 tdw. Investițiile tehnologice constau în achiziția de noi echipamente, modernizarea celor existente, executarea unor lucrări de reparații la docurile plutitoare și la alte facilități ale șantierului naval. Avem, de asemenea, investiții în zona de pregătire a personalului.- Cum a evoluat forța de muncă în ultimul an?- Numărul lucrătorilor este în creștere. În 2016, s-a majorat cu 10%, iar pentru 2017, avem în vedere un spor de 20%. Diferența de personal necesar va fi asigurată de firmele subcontractoare.- Câți lucrători are șantierul naval, la această oră?- În prezent, compania are 1.150 de angajați proprii. Cu subcontractorii, numărul lucrătorilor care activează în SNC baleiază între 1.600 și 2.000, în funcție de volumul lucrărilor.- Criza de lucrători calificați este prezentă în mai multe sectoare de activitate. Ce faceți pentru a vă asigura necesarul de forță de muncă? Ați intensificat relația cu învățământul profesional?- În mod constant am avut parteneriate cu școlile profesionale. Zeci și chiar sute de elevi desfășoară practica, în fiecare an, în compania noastră. La terminarea cursurilor, angajăm o mare parte dintre absovenți. Mulți dintre ei vor să-și continue studiile și îi pierdem. În continuare avem programe de formare profesională, la care selectăm personal recrutat din județul Constanța, dar și din județele limitrofe. Fie că au o calificare sau nu au, îi integrăm pe doritori într-un program de pregătire, astfel încât, în decurs de șase luni, să fie capabili să lucreze într-o specialitate din șantier. În momentul de față se derulează un curs de lăcătuși constructori de nave, la care sunt înscrise 20 de persoane.- Cum a evoluat compania din punct de vedere financiar?- În 2015, SNC a ocupat primul loc în topul județean al șantierelor navale și locul doi în topul național. Ne străduim să încheiem anul 2016 cu un profit care să ne permită să accesăm finanțările de care avem nevoie pentru realizarea proiectelor, în special a celor de construcții noi.