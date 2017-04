Şantierul Naval Constanţa are porţile larg deschise pentru tineri!

Șantierul Naval Constanța are porțile larg deschise pentru tineri!

r Interviu cu directorul general Radu Rusen- Domnule Rusen, Șantierul Naval Constanța a intrat în cel de-al 125-lea an al existenței sale. Actualul context internațional este favorabil pentru industria navală, în general, și pentru SNC, în particular?- Industria construcțiilor de nave este într-o suferință majoră. În majoritatea segmentelor sale se înregistrează un declin al comenzilor de construcții noi. Doar în cazul navelor de pasageri există un aflux de comenzi, care acoperă un orizont de timp de cinci - șase ani de acum încolo. Dar acest sector nu este acce-sibil oricărui jucător din piață. 2016 a fost cel mai nefavorabil an din punct de vedere al comenzilor, de la debutul crizei economice în 2008 - 2009, și asta se resimte atât în portofoliile de comenzi ale șantierelor navale, cât și în capacitățile de producție ale acestora, aflate într-o continuă tendință de reducere. Numai în China s-au închis peste 400 de șantiere navale ca urmare a crizei din shipping-ul internațional. Cele mai grave probleme le au țările cu cea mai mare pondere în construcțiile de nave: China, Coreea de Sud, mai puțin Japonia care are o piață relativ închisă.- Cum a început SNC anul 2017? Aveți comenzi care să asigure acoperirea întregii capacități? Ce contracte aveți în derulare?- În primul rând, trebuie precizat faptul că SNC a încheiat anul 2016 cu un rezultat pozitiv, apropiat de estimări. Se confirmă trendul înregistrat de companie în ultimii ani, ca urmare a măsurilor luate în organizarea ei. Din analizele noastre, realizate în urmă cu cinci ani, am ajuns la concluzia că nu ne putem aștepta pe termen scurt și mediu ca piața construcțiilor de nave să revină la un nivel ridicat. Drept urmare, acționariatul și administratorii societății au decis să organizăm activitatea șantierului ținând cont de ceea ce se întâmplă pe piață. În consecință, ne-am concentrat pe realizarea unei cifre bune de afaceri și a unui profit din activitatea de reparații nave. SNC a încheiat anul 2016 pe profit, iar pentru 2017 vom propune adunării generale a acționarilor, care va avea loc săptămâna viitoare, aprobarea unui buget de venituri și cheltuieli cu profit. Premisele acestor realizări se bazează pe rezultatele din activitatea de reparații, care va avea și în acest an o pondere de circa 60% în producția șantierului, diferența fiind acoperită de activitatea de construcții noi. În acest sector, este în curs de finalizare un tanc de 9.000 tdw, care va fi livrat în cursul lunii mai, și se derulează construcția primelor două nave din noua serie de tancuri de 41.000 tdw. Acestea se realizează după un proiect complet nou, optimizat și cu multe avantaje comerciale, dar și cu reduceri substanțiale ale consumului de combustibil.- Este vorba de un proiect propriu?- E un proiect dezvoltat de noi, împreună cu câțiva parteneri, plecând de la ideile SNC.- Veți face investiți în 2017?- Da, continuăm să investim. Încercăm să ne concentrăm pe investiții care să ducă la creșterea productivității muncii, la reducerea consumurilor energetice și reducerea impactului de mediu al activităților noastre. Pentru 2017, am propus adunării generale a acționarilor un plan de investiții în valoare de circa 3 milioane de euro.- Câți lucrători are SNC? Mai faceți angajări? Sunteți afectați de criza forței de muncă?- SNC are în prezent circa 1.150 de angajați, la care se adaugă forța de muncă a firmelor subcontractoare, care acționează pe platforma șantierului, și care variază în funcție de gradul de încărcare, de proiectele aflate în derulare, între 500 și 1.000 de lucrători. Tendința pentru acest an este de creștere a personalului propriu, cu circa 15%, respectiv 150 - 200 de oameni, în special în meseriile de bază. Creșterea este destul de dificil de realizat, având în vedere și plecările de personal în străinătate, atât în industria navală, cât și în alte domenii de activitate. Este o tendință cu care ne confruntăm din nou, de circa o lună - două. De aceea, depunem eforturi susținute pentru menținerea personalului existent, pentru recrutarea de lucrători și instruirea lor în meseriile de bază. Chiar săptămâna trecută, departamentul de resurse umane a participat la bursa locurilor de muncă din patru județe. Din păcate, cheful de muncă al unora dintre cei ce sunt disponibili pe piață este foarte scăzut. Faptul că statul nu condiționează acordarea ajutoarele sociale de angajarea pe locurile de muncă disponibile face ca eficiența acestor burse ale locurilor de muncă să fie mică.- Care este structura pe vârste a forței de muncă din SNC, a mai întinerit?- Interesul nostru este să întinerim forța de muncă. Programele pe care le avem, de formare a lucrătorilor prin intermediul școlilor profesionale și a cursurilor organizate în SNC urmăresc atragerea tinerilor. Pe de altă parte, bursele locurilor de muncă ne-au arătat că persoanele calificate existente pe piață au vârste înaintate. Din păcate, există o anumită ruptură între categoriile de vârstă din șantier. Avem mulți lucrători care sunt mai aproape de finalul carierei, cu vârste de peste 50 de ani, și un personal tânăr, de până în 30 de ani. Lipsește categoria de mijloc, care ar fi trebuit să se formeze acum 20 de ani.- Anul 2016 l-ați încheiat pe profit. Care a fost evoluția financiară în primul trimestru din 2017?- Începutul de an a fost dificil. Timp de aproape o lună și jumătate, Constanța a fost afectată de ger, vifor și zăpadă. Iarna a fost mult mai grea decât în anii anteriori. Din acest motiv, s-a produs o oarecare încetinire a activității de reparații de nave. Armatorii țin cont de situația meteo și își duc navele în șantierele în care se pot executa reparațiile. Când temometrul arăta constant temperaturi de minus 15 grade la malul mării, nu erau motivați să vină la Constanța. Cu toate acestea, datorită proiectelor pe care le aveam, deja, în derulare, am reușit să asigurăm o încărcare cu lucrări a întregului personal, atât în activitatea de construcții noi, cât și de reparații. Rezultatele financiare ale trimestrului sunt în curs de definitivare, dar în principiu sunt pozitive.