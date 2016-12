Şantierul Naval Constanţa a intrat pe piaţa navelor off-shore

Șantierul Naval Constanța a intrat pe piața navelor off-shore

„Proiectul navei și execuția lui vor fi realizate de SNC în colaborare cu partenerii din contract. Barja este compusă din două corpuri, ce pot fi cuplate sau decuplate pe timpul exploatării. Are o lungime totală de 96 metri și o lățime de 33 metri. Fiind proiectată să acționeze în Marea Caspică, va avea un pescaj foarte mic, de 1,2 metri, ceea ce îi va permite să intre în zone în care nu pot intra alte nave. Barja va fi dotată cu macarale de mare capacitate, cu o suprastructură cu locuri pentru 105 persoane. Echi-pamentele cu care va fi armată sunt moderne, produse în vestul Europei și vor asigura o fiabilitate ridicată în exploatare. Barja este proiectată să lucreze la temperaturi extreme. Se știe că, în zona Mării Capice, iarna este dură, iar verile au temperaturi de peste 40 grade Celsius” - precizează Rusen.Beneficiarul este firma Bumi Armada Berhard, din Malaiezia, un jucător de top pe piața serviciilor off-shore, a armatorilor și operatorilor navelor pentru suport off-shore, din Asia.În afara acestui proiect, SNC are angajate negocieri avansate cu parteneri din Europa pentru construcția unor tancuri de produse petroliere și chimice, dar și a altor tipuri de nave. Șantierul este în discuții pentru a continua parteneriatele dezvoltate cu alte șantiere navale din țară, în special cu cel din Tulcea.Compania va pune, în continuare, un mare accent pe activitatea de reparații nave, având în vedere profitabilitatea acestui tip de lucrări. „Dorim să rămânem un jucător important pe piața reparațiilor navale și a conversiilor. În 2014, am reparat 75 de nave și sperăm să ajungem la 100 de nave, până la finele anului. Printre aceste lucrări sunt unele com-plexe. Spre exemplu, executăm lucrări de modernizare la nave port-container, precum: înlocuirea bulbilor din prova, a elicelor și alte lucrări decise de armatori în vederea reducerii consumului de combustibil și obținerii unor rezultate economice superioare” - afirmă directorul general.Din punct de vedere financiar, Șan-tierul Naval Constanța are o evoluție sănătoasă. „La 30 iunie 2014, am închis al patrulea trimestru pe profit“ - pre-cizează Radu Rusen. „Estimăm că vom continua la fel, cel puțin în următorul an, având în vedere contractele în derulare. Decizia acționariatului și a consiliului de administrație este foarte clară: SNC trebuie să se repoziționeze în piață, astfel încât să desfășoare activități profitabile.”O altă veste bună este că numărul locurilor de muncă este în creștere. În acest an au fost înființate o sută. În funcție de contractele ce vor fi semnate, numărul lor va crește cu încă o sută.„Facem o selecție destul de riguroasă a forței de muncă - atenționează Rusen. Nu angajăm orice posesor de diplomă; doar pe aceia care trec testele. De asemenea, continuăm colaborarea cu școlile profesionale și cu universitățile tehnice.”