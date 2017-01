Şantierul Naval Constanţa a finalizat prima reconversie a unui tanc petrolier în vrachier

Premieră europeană

Șantierul Naval Constanța a finalizat prima reconversie a unui tanc petrolier în vrachier

Ieri, la bordul lui „Histria Diamond“ (ex. „Teleajen“), aflată în docul de reparații al Șantierul Naval Constanța, a avut loc tradiționala ceremonie de sfințire a navei. Fostul tanc petrolier a trecut printr-o operațiune complexă de reconversie, fiind transformat în vrachier. În următoarele zile, el urmează să plece în probe de mare și apoi în primul său voiaj. Povestea navei a început în 1989, când a ieșit din docul de construcții al SNC, sub numele „Teleajen”. Era al treilea tanc petrolier dintr-o serie de patru nave de același tip, livrate de șantierul constănțean, serie din care au mai făcut parte: tancurile „Prahova” (1997),„Ploiești“ (1989) și „JPC Lira” (1994). După preluarea de către compa-nia „Histria Shipmanagement”, nava a suferit nu doar o schimbare de nume, devenind „Histria Diamond”, ci și o creștere a capacității de transport, la 90.000 tdw, prin transformarea unor tancuri de balast. În 2009, nava a fost supusă unui proces complex de reconstrucție, în SNC. „În esență, operațiunea de conversie a constat în păstrarea corpului exterior al tancului petrolier și construcția unei noi nave mineralier în interior, după ultimele cerințe ale legislației în vigoare și ale societăților de clasificare” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Nicolae Berechet, directorul tehnic al companiei Histria Shipmanagement, care a condus acest proiect. Operațiunea de transformare - a afirmat specialistul - a presupus tăierea unui mare volum de material, de tablă, care a fost înlocuită cu structura de mineralier și întreaga gamă de instalații și echipamente specifice acestui tip de navă: pompe de balast, instalații pentru balastarea - debalastarea tancurilor, caldarina compozită, instalația hidraulică de acționare a capacelor magaziilor de marfă, vinciurile și instalația hidraulică a acestora. Înainte de conversie, instalațiile erau acționate cu aburi, iar acum au acționare hidraulică. Motorul principal și motoarele auxiliare au fost demontate complet și reparate. „Putem spune că pornim la drum cu o navă nouă” - a declarat Nicolae Berechet, care urmează să plece în voiaj cu „Histria Diamond”, în calitate de șef mecanic. Nava are o lungime de 228,29 metri, lățimea - 43 metri, pescajul - 13,5 m, iar înălțimea de construcție - 19 metri. Este dotată cu un motor MAN de 15.200 cai putere, la o turație de 114 rotații/min, care dezvoltă o viteză medie de 13,5 noduri. Nava are capacitatea de 85.000 tdw și este destinată transportului de mărfuri vrac: minereu, cărbune, cereale etc. „Reconstrucția este un proces mai dificil decât realizarea unei construcții noi. Noi putem spune că am realizat o conversie sănătoasă și solidă. Aceasta este pe de altă parte o soluție modernă de recuperare și reciclare a navelor vechi, a materialelor. Acest tanc nu avea bordaj dublu, așa cum au noile generații de petroliere. Drept urmare, începând cu anul 2010 nu mai avea drept de operare în Europa și ar fi trebuit să ajungă la scrap sau să ia altă direcție. Prin reconversie, navei i se prelungește viața cu 10 - 15 ani. Este singura conversie de acest gen realizată în Europa. Ea s-a desfășurat sub supravegherea Germanischer Lloyd” - a declarat Berechet. După probele de mare, „Histria Diamond” va face primul voiaj spre portul ucrainean Yuzhny, unde va încărca minereu de fier pentru un port din nordul Chinei.