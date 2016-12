Şantierul Naval „2 Mai“ nu mai aşteaptă dividende de la „Daewoo - Mangalia“

1

mincinosi

griguta uita un lucru: 95% din activitatea productiva desfasurata de sn 2mai sa este pentru dmhi; mai mult, uita sa spuna ca au venituri substantiale din dobanzile la depozitele in lei. de asemenea, activitatea de comert are ca beneficiar tot dmhi: s-a agreat de comun acord ca sn 2mai sa sa faca aprovizionare pentru dmhi. griguta n-a facut nimic pentru a gasi alte oportunitati de afaceri in afara dmhi. e un mincinos.