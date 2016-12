Şantierele navale îşi pun centurile de salvare

Șantierele navale își pun centurile de salvare

Industria navală mondială trece printr-o nouă criză, din cauza supracapacității de transport din flota mondială. Primii trei constructori navali ai lumii - companiile coreene Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering și Samsung Heavy Industries - au înregistrat, în primul semestru din 2012, un volum de comenzi noi cu 50,8% mai mic decât în același interval din 2011.Șantierele navale din China sunt și ele în dificultate, cu un portofoliu de comenzi noi redus cu 50%, în primele cinci luni din 2012. Tan Zuojun, director general al China State Shipbuiding Corporation anticipează că 50% din șantierele navale chineze vor da faliment în următorii doi - trei ani.La rândul ei, Asociația Națională a Exportatorilor de Nave Japonezi a anunțat că, la finalul primelor cinci luni ale lui 2012, comenzile de nave pentru export au înregistrat o scădere de 33,8%.Dacă pentru Coreea, China și Japonia - primii trei mari producători ai lumii - situația este alarmantă, industria navală din România nu are cum să o ducă prea bine. „Cuget Liber” a realizat o radiografie la zi a activității șantierelor navele din țara noastră.Damen Shipyards GalațiPe 21 mai a lansat la apă nava de dragaj „Meotida”, destinată portului Mariupol, din Ucraina, iar pe 22 iunie, corpul celui de al doilea tanc de 8.000 tdw (care va fi completat de Damen Shipyards Bergum, Olanda). Pe 2 iunie a avut loc ceremonia de punere a chilei la primele două nave de aprovizionare a platformelor petroliere, pe 5 iulie a fost lansată o altă navă de dragaj pentru un client din Ucraina, iar în octombrie 2012 va fi lansată la apă o navă de suport logistic pentru Marina Regală Olandeză.STX Ro Offshore Tulcea SAA început anul cu un portofoliu de construcții noi de 12 nave, care asigură un grad de încărcare a unității similar celui din 2009. Potrivit precizărilor serviciului de marketing, este vorba de corpuri pentru nave de aprovizionare a platformelor marine. De curând a avut loc lansarea uneia dintre aceste nave, beneficiarul ei fiind o firmă din Anglia.STX OSV BrăilaSTX OSV Holdings Limited anunțat că a semnat un contract pentru construcția a două nave de aprovizionare a platformelor marine, corpurile lor urmând a fi produse la STX OSV Brăila, iar armarea la STX OSV Brevik, din Norvegia. O navă urmează a fi finalizată în 2013, iar cealaltă în 2014.Șantierul Naval Orsova Are contractate 15 nave noi, pentru parteneri din Uniunea Europeană, cifra de afaceri ridicându-se la 15 milioane de euro. Este vorba de 13 corpuri de nave fluviale și 2 corpuri de nave maritime, costiere. Construcția de nave maritime este o premieră pentru acest șantier naval. În primele șase luni ale anului au fost livrate trei nave. Severnav, Drobeta Turnu-SeverinPentru acest an se estimează o cifră de afaceri de 12 milioane de euro, față de 28 de milioane de euro anul trecut, și un profit de 150.000 de euro, comparativ cu 350.000 de euro în 2011. Scăderea comenzilor a dus automat la disponibilizări în cadrul societății: 500 de angajați în 2009, încă 500 în 2010, alți 300 în 20011 și aproape 200 la începutul acestui an. Numărul salariaților a ajuns, în prezent, la 500.SNG Shipyard ATG GiurgiuPe 29 mai 2012, a lansat la apă ultimele două nave construite după o concepție franțuzească. Ele vor fi utilizate în navigația pe apele de interior din nordul și sudul Franței și vor fi destinate transportului de biodiesel. În programul de construcții se află o navă tip ro-ro. Daewoo-Mangalia Heavy IndustriesÎn 2012, au fost efectuate următoarele livrări: un portcontainer de 5.500 TEU (pe 4 ianuarie), un portcontainer de 5.500 TEU (pe 17 ianuarie) și un bulk-carrier 82.000 tdw (pe 15 martie)Șantierul are în faza de finalizare două vrachiere de 80.000 tdw. S-a început lucrul la primele nave dintr-un contract de patru portcontainere de 8.600 TEU, care urmează să fie livrate treptat până în primul trimestru din 2014. La aceste lucrări se va adăuga conversia unei barje destinate lucrărilor off-shore. Ca urmare a numărului mic de comenzi de construcții noi, șantierul a reintrat pe piața reparațiilor navale. Cu toate acestea, compania nu poate asigura suficient de lucru tuturor sectoarelor, fiind nevoită să recurgă la măsura șomajului tehnic. Șantierul Naval ConstanțaPe 30 martie 2012 a avut loc botezul navei „Histria Crown”, un tanc chimic de 41.000 tdw. Se află în diferite faze de construcție alte două nave surori, ce vor fi livrate în acest an. Tot în 2012, va începe construcția primului tanc petrolier de 50.000 tdw. El face parte dintr-un contract de două nave eficiente energetic și ecologic, care vor fi realizate după un proiect propriu. Șantierul are un sector de reparații navale intens solicitat în ultimele luni. Ca urmare a creșterii volumului de lucrări, au fost reluate angajările în meseriile de bază (sudori, lăcătuși constructori navali și tubulatori).