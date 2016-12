Şantierele navale din Mangalia vor fi privatizate. Cine le cumpără?

2

Sunteti pe langa "ziaristi"

Stiti voi ceva ceva dar nu stiti tot, si sa va zic mai exact, navele sunt contractate in Korea in jur de 100-120 de nave pe an, din care noi primim maxim 6-8 nave pe an, 2012-prezent, pentru ca pana in 2012 primeam 9-11 nave pe an, asa... si aceste nave vin "la pachet" complete exact ca un puzzle, iar aici in santier doar se pune cap la cap puzzle. Tabla o primim de la ei, sau daca e nevoie urgenta se ia de la turci, tot acolo vindem si rebuturile de fier vechi, sau la licitatie. Fiecare piesa si surub vine din Korrea, iar daca ai nevoie de 100 de suruburi, sau un geam, sau mai stiu eu un compresor, totul se comanda si se aduce de acolo, si cand te uiti la pret realizezi ca un surub cu piulita este 2,75$, pe cand la noi dai maxim 0,50$, si sa nu va zic ca in acest pret nu intra si transport si vama. Cum naiba sa nu dea finalul numai pe minus, daca tot profitul ei il au inclus in pretul de aprovizionare a materiallelor, credeti ca daca era falimentar mai rezista atatia ani ? Va spun eu ca daca un vapor se contracteaza cu 45 mil $, profitul cel mai baban il iau korreenii prin adausul la produs. Si muuulteee, dar d-l Varujan Vojganian nu are habar de asa ceva, ca domnia lui sede pe un coltar si se gandeste pe ce parte sa doarma seara, nu cerceteaza unde se duc banii... cu timpul nu o sa mai avem ce sa primim bani pe consum curent, apa, etc, pentru ca o sa instaleze eoliene si o sa distileze apa din mare, asa ca ... paa si profiturile alea, mai bine va treziti si puneti piciorul in prag cat inca mai aveti 49%, ca nea Basel in 2012 a vrut sa vanda 14% ca sa ramanem numai cu 35%, va zic ca am lucrat acolo, si inca muuuultttt timp.