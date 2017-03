ANRE a decis scumpirea gazelor pentru consumatorii casnici cu 2% începând cu 1 aprilie

Ştire online publicată Joi, 30 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat in sedinta de joi preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru cei 38 de furnizori de gaze naturale, ajustarea pentru clientii casnici fiind in medie cu 2%, cu incepere de la 1 aprilie 2017, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.La stabilirea preturilor reglementate s-au avut in vedere prevederile metodologiei aprobata prin Ordinul ANRE 182/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in concordanta cu prevederile OUG 64/2016, potrivit careia, incepand cu 1 aprilie 2017, gazele naturale de provenienta interna se vor vinde pe piata concurentiala, inclusiv pentru clientii casnici, fara stabilirea unui pret de vanzare.Chiar daca productia interna de gaze naturale este liberalizata, ANRE are in continuare obligatia de a stabili preturi reglementate pentru clientii casnici si, astfel, de a monitoriza evolutia pietei concurentiale de gaze naturale, se precizeaza in comunicat.In prezent, orice client casnic are optiunea de a ramane in piata reglementata de gaze naturale sau de a trece in piata concurentiala, in care furnizorul vinde gaze naturale clientului final la pretul si in conditiile comerciale de furnizare convenite cu acesta, prin negociere sau, dupa caz, la pretul si conditiile comerciale din oferta-tip pentru care respectivul client final a optat.Tot in sedinta de joi, au fost aprobate tarifele de distributie la Distrigaz Sud Retele, in scadere, in medie, cu 4,16%.Solicitarea de aprobare a tarifelor de distributie pentru Delgaz Grid (fost E.On Distributie) se afla, in prezent, in analiza in cadrul autoritatii.