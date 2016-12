ANR vrea să-i termine pe şpăgarii din porturile maritime

8

Un Mare Tun

Romania are la Marea Neagra 3 elicoptere complet specializate pt cautare si salvare, este vorba de Puma Navalizat si toate trei se afla la unitatea militara de la Tuzla complet echipate, inclusiv cu echipaje, pt aceste misiuni, de ce mai trebuie alt elicopter??? Cheltuielile pt intretinere, pregatirea si plata echipajului sunt imense, in majoritatea tarilor aceasta se face de catre armata dar se pare ca sunt bani de jumulit, in rest cu eliminarea mulsului navelor...tare as vrea sa o vad si p-asta!