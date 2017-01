ANR a vrut să evite scufundarea navei „Multitrader“ în portul Mangalia

„Când mi s-a comunicat că nava «Multitrader» s-a înclinat și a cerut asistență, am dat dispoziție să se trimită remorchere în ajutor și, dacă se poate, să fie scoasă la larg. În niciun caz nu puteam accepta să fie remorcată spre portul Mangalia. Vă dați seama ce ar însemna să se scufunde o navă la intrarea în port? L-ar fi blocat - și-a motivat Valentin Șerbănescu, directorul general al Autorității Navale Române, prima dispoziție dată în noaptea de joi, 26 iulie, când i-a fost adus la cunoștință evenimentul de navigație. Aveam suficiente elemente care demonstrau că nava are probleme și există un pericol mare de scufundare. Totuși, am sperat că acest lucru nu se va întâmpla. M-am gândit că se va înclina la 20 de grade, că intrarea apei în compartimente se va opri, dacă este vorba doar de tancul de balast. Dar se pare că tabla acestuia a cedat. Probabil că a intrat apa în magazie și sacii de ipsos s-au îmbibat repede. Apoi, s-a dus la fund.“ Prea târziu Navele Agenției Române de Sal-vare a Vieții Omenești pe Mare – „Topaz”, „Cristal”, „Albatros“ și „Hercules“ - n-au mai reușit să intervină pentru salvarea cargoului de 1.010 tdw „Multitrader”, sub pavilion Cambogia. La sosirea lor, aceasta se scufundase împreună cu încărcătura de ciment, var și ipsos. Cei șapte membri ai echipajului - patru georgieni, doi turci și un ucrainean -, apucaseră să își ia câteva lucruri și să se urce în bărcile de salvare. Apoi, au fost preluați de nava „188“, a Poliției de Frontieră, care se afla în apropiere. Nava, cu lungimea de 57 m și construi-tă în 1977, venea din portul turcesc Herakle și se îndrepta spre Constanța, la descărcare. Agentul ei este firma „MGM Marine Shipping”, iar armator, „Kalionlu Shipping“. La 3 mile travers de Mangalia a început să se încline, ca urmare a pătrunderii apei într-un tanc de balast. Comandantul a comunicat că nu sunt probleme și că nava nu este în pericol. Abia la 18,55, când înclinația a devenit periculoasă, a solicitat ajutorul Căpităniei Mangalia. Serviciul SAR-poluare (care se ocupă cu misiunile de căutare și salvare) a cerut Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare să acționeze, iar acesta a trimis cele patru remorchere în zonă. La ora 21,25, „Multitrader“ s-a scufundat, fără ca nimeni să poată face ceva pentru el. Echipajul salvat de nava Poliției de Frontieră a ajuns în Mangalia - relatează Eugen Moise – inspector SAR. Pericol de poluare Cele patru remorchere au rămas toată noaptea și ziua următoare în patrulare. Epava aflată pe fundul mării, la 25 - 30 de metri adâncime, prezintă pericol de poluare. În tancul său de combustibil se află 10 tone de motorină, iar în magazii, butoaie cu 300 kg de ulei mineral. Ieri, dimineața, un elicopter „Mira“ a întreprins o misiune de survolare a zonei în care se afla epava. La bord se aflau reprezen-tanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, ai ANR și ai Direcției Apelor Dobrogea Litoral. S-a observat o irizație de hidrocarbură ce se întindea pe o lungime de circa 10 Km și o lățime variabilă, cuprinsă între 50 și 100 m, în zona stațiunilor turistice Jupiter și Costinești. După confor-mația acesteia și faptul că se află la circa 2 km de coastă, s-a tras concluzia că nava nu mai are scurgeri și că irizația provine din timpul răsturnării și scufundării ei. Potrivit estimărilor pelicula de hidrocarburi, aflată în suspensie pe unda mării, este de aproximativ 100 litri și are grosimea de 0,3 microni. Cele 4 remorchere ale ARSVOM au primit sarcina să împrăștie materiale absorbante biodegradabile, pentru a neutraliza irizațiile. Pe plaje și în zona de îmbăiere Mangalia - Olimp nu s-a constatat prezența produselor petroliere. Rămâne să se rezolve problema carburanților din tancul epavei, care amenință să se scurgă în apele mării. Asta înseamnă că scafandrii vor avea de lucru. Epava de pe hartă Cauzele evenimentului sunt analizate de Serviciul de Siguranță și Investigare al Evenimentelor de Navigație. „Ancheta constă în obținerea de declarații verbale și scrise din partea echipajului. Se discută cu acesta pentru a se depista cauzele și consecințele evenimentului“ - afirmă Valentin Șerbănescu. Cel ce ar trebui să suporte toate cheltuielile provocate de poluare este armatorul navei sau asiguratorul (în cazul în care există). Compania „Kalionlu Shipping“ ar trebui să se ocupe și de ranfluarea navei, care reprezintă un pericol pentru navele ce trec prin zonă și au un pescaj mai mare. De altfel, coordonatele epavei vor fi trecute pe hărțile de navigație, pentru ca aceasta să poată fi ocolită. Măsura este necesară pentru a evita accidentele. De-a lungul timpului, în navigația internațională s-au semnalat numeroase cazuri de nave care s-au ciocnit cu corpuri submerse. 