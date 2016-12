Angajatorii pot acorda vouchere de vacanţă

Angajatorii pot acorda vouchere de vacanță

Guvernul a aprobat normele de aplicare a legislației privind acordarea voucherelor de vacanță angajaților din sistemul privat și bugetar. Potrivit noilor reglementări, pot fi acordate vouchere de vacanță atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, decizie ce va putea fi luată de către angajatori împreună cu organizațiile sindicale sau cu reprezentanții beneficiarilor.În cazul personalului contractual și funcționarilor publici din instituțiile bu-getare, regulile de acordare a voucherelor de vacanță se stabilesc potrivit pre-vederilor în vigoare. Pentru instituțiile publice, voucherele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale.Valoarea voucherelor de vacanță nu poate depăși într-un an calendaristic contravaloarea a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată pentru fiecare salariat, limită stabilită prin Ordonanța nr. 8/2014. Voucherul de va-canță are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii.Costurile determinate de imprimarea voucherelor de vacanță se suportă de către angajatori.Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea de la care achiziționează servicii turistice, însă numai dintre cele afiliate care dețin licență de turism sau certificat de clasificare emise de Autoritatea Națională pentru Turism. Pe site-ul acestei instituții va fi postată lista unităților turistice autorizate. Beneficiarii pot utiliza voucherele de vacanță pe baza actului de identitate. Este interzisă comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau altor bunuri/servicii.