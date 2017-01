Angajaţii din turism au nevoie de pregătire şi de salarii decente

Angajații din turism au nevoie de pregătire și de salarii decente

Investițiile făcute în ultimii ani în turismul de pe litoral au dus la schimbarea semnificativă a modului în care era privită România până în urmă cu câțiva ani. Tocmai aceste investiții au făcut ca „lupta“ dintre turismul românesc și cel bulgăresc să se mai echilibreze în ultimii doi ani. Totuși, în ciuda faptului că se bagă destui bani în promovare și în dezvoltare, atât de către autorități, cât și de investitori, rămâne o problemă care pare că nu își găsește rezolvarea, respectiv cea a serviciilor. „Trebuie să facem distincția între calitatea serviciilor pe litoral pentru că diferențele de la o unitate la alta sunt foarte mari. Dacă la unitățile de categorie superioară putem vorbi despre o calitate bună a serviciilor, pentru că investițiile se văd, la restul unităților lucrurile nu stau tocmai grozav. Cea mai mare problemă cu care se confruntă hotelierii de pe litoral rămâne, de departe, lipsa forței de muncă. Eforturile pe care trebuie să le facă agenții economici pe viitor nu trebuie să se rezume doar la ridicarea zidurilor și la asigurarea dotărilor materiale, ci trebuie să vizeze și forța de muncă“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dănuț Jugănaru, vicepreședintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. În plus, el a adăugat că, pentru a rezolva cât de cât această problemă, respectiv cea a banilor necesari pregătirii personalului, la nivelul Ministerului Turismului se poartă discuții pentru elaborarea unui act normativ prin care statul să suporte o parte din cheltuielile pentru trimiterea la cursuri a angajaților. Pe lângă aceste aspecte, potrivit președintelui, o altă problemă este păstrarea personalului după calificare. Astfel, chiar dacă o parte au înțeles deja, hotelierii trebuie să investească bani atât în calificarea personalului cât și în salarizarea acestuia, astfel încât să se elimine pe cât posibil tendința de migrare către alte țări europene sau pe nave de croazieră. În plus, trebuie făcut în așa fel încât angajatul să aibă siguranța unui venit pe tot timpul anului. „Cei mai mulți trebuie să conștientizeze că s-a trecut de faza când angajații din turism erau plătiți cu salariul minim pe economie. Una dintre soluțiile viabile, chiar dacă nu va rezolva întru totul problema, este alternanța munte-mare, astfel încât personalul să aibă de lucru și în extrasezon. Am întâlnit chiar câteva exemple în rândul investitorilor de pe litoral care dețin restaurante în București și care, pe perioada celor trei luni de vară ,detașează personalul în stațiunile constănțene. 