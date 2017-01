Angajaţii de la Oltchim aflaţi în greva foamei au renunţat la protest

Angajații de la Oltchim aflați în greva foamei au renunțat la protest

Ştire online publicată Vineri, 15 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cei 19 angajați de la Oltchim aflați în greva foamei au renunțat la această formă de protest până luni, după ce, în urma discuțiilor purtate la telefon de conducerea combinatului cu ministrul Economiei, Varujan Vosganian, s-a convenit ca banii pentru lichidarea pe ianuarie să intre vineri.Președintele Sindicatului "Victoria" din Oltchim, Corneliu Cernev, a spus că după discuția respectivă s-a stabilit ca angajații Oltchim că primească vineri lichidarea pe luna ianuarie, iar alte două restanțe salariale, lichidarea pe decembrie și avansul pe ianuarie, să fie achitate după ce vor fi identificate resursele, transmite Mediafax.„A fost o discuție la telefon între conducerea combinatului și ministrul Varujan Vosganian, aflat am înțeles la Iași, am vorbit și eu personal cu domnul ministru. S-a convenit că banii pentru lichidarea pe luna ianuarie vor intra în cursul zilei de vineri, alte două restanțe salariale urmând a fi achitate după ce sumele în cauză vor fi deblocate de la masa credală și vor fi identificate resursele, este vorba de lichidarea pe decembrie și avansul pe luna ianuarie. Am comunicat aceste aspecte oamenilor, care s-au declarat de acord să suspende greva foamei până luni, dupa întâlnirea pe care o vom avea noi, conducerea combinatului și autoritățile publice județene și locale cu ministrul Economiei, la București. În funcție de rezultatele și concluziile acelei întâlniri vom lua o decizie", a declarat Corneliu Cernev.