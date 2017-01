Angajaţii Aeroportului Mihail Kogălniceanu vor intra în grevă generală

Dacă nu le „aterizează” salariile

Angajații Aeroportului Mihail Kogălniceanu vor intra în grevă generală

„Vrem salarii!” și „Nicio muncă fără bani!” au strigat ieri, timp de două ore, angajații Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu (AIMK). Ei nu și-au primit salariile de mai bine de două luni, motiv pentru care au declanșat o grevă de avertisment. „Nu vrem decât banii, atât. De aceea am oprit activitatea, între orele 9 și 11. Totuși, din respect pentru pasageri, vom lucra la cursa Pisa - Constanța”, a declarat, pentru Cuget Liber, Ilie Sandu, secretarul general al sindicatului lucrătorilor de la AIMK. Potrivit spuselor acestuia, dacă situația nu se rezolvă până luni, în termenul legal de cinci zile, angajații vor intra în grevă generală. „S-a înțeles greșit că am fi cerut o majorare cu 32% a salariilor. Nu este adevărat. Noi nu vrem decât să ne primim salariile restante pe ultimele două luni și jumătate și să se respecte prevederile din contractul colectiv de muncă”, a mai spus Ilie Sandu. Problemele la aeroportul Mihail Kogălniceanu au început în luna iulie, când s-a votat bugetul pe anul 2009. Sindicaliștii spun că nu s-a ținut cont de părerea lor, nici măcar un moment. „Nu am fost consultați, nu ne-am putut opune atunci. De asemenea, la 15 iulie nu s-a încheiat nici contractul colectiv de muncă, așa cum era normal”, a declarat Ilie Sandu. Rezolvarea problemelor angajaților a căzut în sarcina noului director, Gheorghe Șuțu, care a declarat pentru Cuget Liber că s-a întocmit un nou fond de salarii, care trebuie aprobat la București. De altfel, oficialul AIMK și Emanuel Roiu, liderul sindicatului liber al angajaților aeroportului, se aflau ieri în capitală, la negocieri cu Radu Berceanu, ministrul Transporturilor. „Se face tot posibilul pentru rezolvarea situației. Însă totul trebuie aprobat la centru. A fost însă un început de grevă și acum câteva săptămâni”, a spus Gheorghe Șuțu, care le-a reamintit angajaților că protestele ar putea goni operatorii de pe aeroport, îngreunând și mai mult situația. Se pare că mesajul a fost receptat. La AIMK s-a lucrat și ieri, după grevă, „pentru protejarea salariilor”, după cum au spus sindicaliștii. Astăzi, senatorul Mircea Banias și secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor Constantin Dascălu vor fi prezenți la Aeroportul Mihail Kogălniceanu pentru a încerca rezolvarea revendicărilor salariale.