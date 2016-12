Angajaţi mai bine pregătiţi în hotelurile şi restaurantele de pe litoral!

1

Nea Nae 'petagogu''

A venit timpul sa’l facem personaj neocaragialesc si pe nea Nae – Nae Nejloveanu, alias Nikklai Nejlovenski, unul din milioanele de alogeni rromarlanizati -, ‘petagogu’(gaga) de la ‘sicoala’ profesionala IMU ‘Micidia’. Nu’l voi uita niciodata pe Nae-gura-mare cu fata lui ciupita de varsat, ‘petagaga’ ce, alaturi de alti trei calai edukktori comuisti: Titi Zainea(obsedat sexual), nea Ghitza(Ciobanu, bataus patologic pe care l’am reintalanit, in timp, electrician in santier) si Vasile Osiceanu(poponar), a amarat viata a mii si mii de copii Romani ajunsi “elevi” in scoala profesionala ce fiinta in fosta CAZARMA a Armatei Rosii de ocupatie; cazarma-sediu in dormitoarele si…careurile(ca la armata) careia am pierdut trei ani din viata – NOROC cu maistrii-profesori de la care am invatat ceva meserie, ei facand o nota aparte in sistem, si parcul din fata fostei cazarmi-redute suprabetonata, ce ne incalzea privirea cu verdele brazilor; parc ce a fost distrus pentru a face loc unor cutii de beton supranumite blocuri pe care le'am filmat acum cativa ani. Nae Nejloveanu nu era “deeply”-profund patologic, ci ne chinuia mai ‘omeneste’. Dar, el are un schelet in biografia lui ce va deveni caragialesca – era si el, mai tanar fiind, abuzat de Osiceanu-poponaru’, si il alimenta cu prospatura, ei MUTILAND psihic-moral multi copii ce au trecut prin acea scoala. Am fost surprins cand am dat de numele lui in ziarele kustendilii, el fiind tratat ca un personaj exotic, ciudat; cea mai ilar-grotesca stire despre el fiind cea legata de cavoul personal de zeci de mii de euro, plakkt cu marmura si aur, pe care si l’a tras in cimitirul…trist-central din Kustendge. Am inteles ca la inceputul anilor ‘80 a parasit edukatia copiilor din scoala in care CALAU-ceausist era un anume Nastase Marius(el va avea un capitol consistent in roman), si s’a inrolat in pegra-CLEPTOMANIACA de pe litoral, facandu’se…bucatar – atat il duce “mintea” pe inginerodu’-culinar fost ‘petagaga’. Cand am inceput sa muncesc in santier, l’am cunoscut pe fratele mai in varsta, maistru la sectia mecanica, un om cu totul diferit de Nae. Am sentimentul ca il pazzo Nae va teroriza…ziarul, cand va citi adevarul despre antiviata lui.