Andrei Aurelian Popa este noul şef al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa

Andrei Aurelian Popa este noul șef al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Anca Boagiu, a semnat ordinul de numire a lui Andrei Aurelian Popa în funcția de director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Acesta are o carte de vizită impresionantă. Printre altele, a deținut funcții de management în cadrul companiei Maersk, lider în rândul armatorilor din transportul maritim containerizat. A fost director general executiv al companiilor „Chimpex” și „Minmetal”, din portul Constanța, și este vicepreședinte al Organizației Patronale „Operatorul Portuar”. Are 49 de ani, a absolvit Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, din Constanța, Facultatea de Management Portuar, din cadrul Universității Lloyd, și mai multe cursuri de management în Europa. „Am decis să numesc la conducerea APM Constanța un profesionist în domeniu, fără culoare politică, pentru a da un semnal pentru eficientizarea administrației. Experiența domnului Popa în managementul unei companii de top la nivel internațional din acest domeniu îmi dă încredere că planurile de dezvoltare a Portului Constanța și potențialul acestuia vor fi valorificate. Abordarea europeană în domeniul politicii navale are în vedere asigurarea unor conexiuni rapide între porturi, iar portul Constanța este poarta estică de intrare în Uniunea Europeană, asigurând prin transportul pe Dunăre o conexiune rapidă și eficientă din punct de vedere economic cu vestul Europei”, a spus ministrul Anca Boagiu. Andrei Popa a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Am fost surprins de această propunere, care mă onorează și pe care am acceptat-o. Am fost surprins că, pentru prima oară în 20 de ani, se apelează la specialiști. Îmi voi face datoria cât mai bine, iar dacă nu voi fi în stare îmi voi da singur demisia.”