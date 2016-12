ANCOM: Minute naţionale mai ieftine, din 2014

ANCOM: Minute naționale mai ieftine, din 2014

Ştire online publicată Joi, 12 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a finalizat ultima runda de dezbateri nationale asupra noilor tarife maxime pentru serviciile de interconectare in vederea terminarii apelurilor telefonice la puncte fixe si mobile, potrivit DailyBusiness.ro.In urma observatiilor primite in consultarea publica a masurilor, tarifele maxime pentru terminarea apelurilor vor fi de 0,14 eurocenti/minut pentru terminarea la puncte fixe – in scadere de la 0,67 eurocenti/minut – si 0,96 eurocenti/minut – in scadere de la 3,07 eurocenti/minut, pentru terminarea apelurilor la puncte mobile. Masura va fi consultata si la nivel european.ANCOM a stabilit si noi plafoane tarifare pentru serviciile auxiliare de interconectare oferite de toti furnizorii de retele de comunicatii, respectiv pentru serviciile de tranzit national al apelurilor, serviciile de linii inchiriate segmente terminale si serviciile de backhaul pe suport Ethernet, furnizate de societatea Romtelecom.Tarifele au fost determinate de ANCOM pe baza unor modele de calculatie a costurilor si vor intra in vigoare dupa finalizarea etapei obligatorii de consultare europeana.Reducerea tarifelor de terminare la telefonie este necesara pentru a stimula concurenta in piata serviciilor de telefonie, informează realitatea.net.