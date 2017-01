„Anangel Solidarity” a suferit o uşoară avarie în timpul descărcării

„Anangel Solidarity” a suferit o ușoară avarie în timpul descărcării

Luni, 13 august, zi cu ghinion pentru operatorul „Comvex" SA și pentru nava „Anangel Solidarity", sub pavilion liberian, acostată în terminalul din portul Constanța. În jurul orei 2, în timpul operațiunii de descărcare a cărbunelui din magaziile navei, podul nr. 2 a avariat, cu graifărul, capacul magaziei nr. 6, din tribord. Evenimentul nu s-a soldat cu victime și cu poluarea mediului. În urma incidentului, respectiva magazie nu mai poate fi închisă. Ofițerii serviciului cercetare din cadrul Căpităniei Constanța investighează cauzele avariei. „Anangel Solidarity" are 280,075 m lungime, capacitatea de 161.545 tdw și aparține armatorului „Nashood Maritime".