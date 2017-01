Analiza dosarelor din Prima Casă, scurtată cu cinci zile

Ştire online publicată Miercuri, 02 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

100 de cereri pentru Prima Casă sunt depuse zilnic de români, potrivit premierului Emil Boc. Până acum au fost strânse 1.503 cereri, din care 1.263 au fost soluționate, instituțiile implicate căutând soluții pentru accelerarea procedurilor de aprobare. „Sunt proceduri care presupun schimbul de documente între Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) și bănci. În total se pierd opt zile doar din cauza curieratului între Fond și bănci, la care se mai adaugă și timpul de care băncile au nevoie pentru analiză. Am discutat cu reprezentanții Fondului și am promisiunea că timpul de analiză se va scurta cu cel puțin cinci zile”, a declarat recent premierul. Emil Boc a mai declarat că se caută soluții și pentru a încuraja construcția de la zero a caselor, întrucât până acum nu sunt mai mult de 100 de cereri pentru astfel de locuințe: „Deocamdată, constructorii și cetățenii sunt reticenți, pentru că avansul se dă după ce lucrarea a fost făcută”.