ANAF va da buzna peste oamenii care stau cu chirie. Vor fi verificate contractele de închiriere

ANAF

Ma conving, cu fiecare zi care trece, ca noi nu trăim in democrație, ca libertatea cetățeanului nu exista si ca unii se plictisesc tare de tot la locul de munca.Cum sa intrii in casa omului, care este un bun cumparat din resurse personale si cu care omul face ce vrea. Eu as zice sa ne ia statul salariile direct! Toate măsurile sunt in dezavantajul cetățeanului , dar puse sub lumina faptului ca , vai draga, venituri nedeclarate si ca trebuie stopat fenomenul. Sa se ducă acolo unde se învârt banii cu adevarat! Șeful ANAF sa gândească o strategie care sa ajute!