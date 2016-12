ANAF nu are încredere în cinstea candidaţilor de la Antifraudă

ANAF nu are încredere în cinstea candidaților de la Antifraudă

Pe data de 19 octombrie 2013, la Universitatea Politehnică București, are loc concursul pentru ocuparea posturilor de execuție de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală. În competiție vor intra 2.612 candidați care au trecut, deja, prin mai multe probe: examene medicale, testare psihologică complexă, teste de integritate, selecție de dosare. Toți cei 2.612 candidați au certificate la mână, eliberate de cabinetele de psihologie autorizate, din care reiese că sunt persoane absolut integre. Cu alte cuvinte, nu au pe lume nimic mai sfânt decât legea, preferând să li se taie o mână și un picior decât să fure sau să se lase corupți. Chiar de li s-ar permite să stea în examen cu cărți, telefoane și alte surse de inspirație pe masă, chiar de n-ar mai fi supravegheați de comisia de examinare, ei tot nu s-ar îndura să copieze. S-ar teme de chinurile cumplite la care i-ar supune conștiința lor vigilentă, care e în cârdășie cu un caracter cinstit și ferm. Surprinzător, Agenția Națională de Administrare Fiscală nu are încre-dere, nici cât negru sub unghie, în acești „sfinți”. De parcă ar fi fost cti-torită de Toma Necredinciosul, insti-tuția îi privește cu ochi răi, bănuitori pe candidați, văzând în ei potențiali hoți. De aceea a luat măsuri extrem de severe, mai ceva decât la Ba-calaureat, pentru a preveni orice tentativă de fraudare a examenului. Potrivit instrucțiunilor de desfășurare a tezei, candidații trebuie să se lepede de bagaje, genți, sacoșe, îmbrăcăminte groasă, umbrele, cărți, dosare, de telefoanele mobile, care trebuie să fie închise, și de orice alte echipamente electronice. Tot calabalâcul ce ar putea să servească fraudării probei scrise trebuie depus lângă catedra comisiei de examinare, care va sta cu ochii pe el ca pe butelie. Lucrarea va fi scrisă doar pe formularele asigurate de agenție, iar candidații nu au voie să scrie decât cu pix sau stilou de culoare albastră. Completarea tezei pe alte hârtii sau cu instrumente de scris de altă culoare atrage anularea lucrării. Teza trebuie să fie într-o stare perfectă; sunt interzise înțepăturile, ștersăturile, îndoiturile și alte manevre, care să conducă la deteriorarea colii sau la efectuarea pe aceasta a diver-se însemnări. Semnele respective ar putea permite corupților din comisie să recunoască tezele protejaților lor. Instrucțiunile prevăd de asemenea proceduri privind ciornele, sigilarea lucrărilor, intrarea și ieșirea în sala de examen și așa mai departe. Eliminarea candidatului din concurs are loc în cazul nerespectării vreuneia dintre prevederile instruc-țiunilor, în cazul încercării de fraudare a probei scrise prin orice mijloace sau a părăsirii sălii de examen, cu nerespectarea condițiilor prevăzute de regulament. Măsurile draconice luate de ANAF arată că instituția nu are încredere nici în integritatea comisiei de examinare, nici în cea a candidaților, nici în testele psihologilor. Atunci, ce încredere pot avea contribuabilii români că viitorii inspectori antifraudă vor fi corecți, cinstiți și incoruptibili?