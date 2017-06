ANAF îi dă replica lui Sorin Grindeanu

Primul-ministru interimar Sorin Grindeanu a declarat public că i-a atras atenția premierului desemnat Mihai Tudose „să stea cu ochii pe ANAF”.Referitor la această declarație, ANAF a făcut următoarele precizări:„- impozitul pe profit declarat aferent trimestrului I 2017 a fost mai mare cu 300 milioane lei (4.6 mld in 2017 față de 4,3 mld in 2016), chiar în condițiile în care în trimestrul I 2017 un număr de 7.524 de contribuabili au trecut în categoria plătitorilor de impozit specific având primul termen de declarare și plată 25 iulie 2017. În acest context, nivelul încasărilor a fost influențat negativ prin compensarea din obligațiile declarate pentru anul curent a sumelor de impozit pe profit virate anticipat în anul fiscal 2016, în condițiile închiderii exercițiului financiar pe pierdere. Totodată, un număr de aproximativ 115.000 de contribuabili au trecut de la regimul de plătitori de impozit pe profit la regimul de impozit pe microîntreprinderi, prin majorarea plafonului la 500.000 de euro a cifrei de afaceri, ceea ce a condus la o încasare suplimentară la impozitul pe microîntreprinderi de aproximativ 52 milioane de lei;- nivelul încasărilor de TVA ce reflectă activitatea economică din perioada ianuarie - aprilie 2017 cu declararea obligațiilor fiscale în perioada februarie - mai 2017, este mai mare cu 600 milioane lei față de încasările din perioada similară a anului 2016, chiar și în condițiile reducerii cotei standard de impunere de la 20% la 19%. Astfel, cea mai importantă creștere a bazei de impozitare s-a înregistrat pentru bunurile impuse cu cota de 9% (de la 62,16 miliarde lei la 71,91 miliarde lei) ceea ce a condus la o creștere a TVA colectată de la 5,59 miliarde lei la 6,47 miliarde lei. O creștere similară s-a constatat și la livrările impozabile cu cota de 5%, în timp ce reducerea cotei standard de impunere la 19% a produs o scădere a TVA colectată de la 43,22 miliarde lei în anul 2016 la 41,43 miliarde lei în anul 2017, ceea ce înseamnă o reducere a TVA colectată cu 1,79 miliarde lei, in conditiile cresterii bazei de impozitare de la 216 miliarde lei, în 2016, la 218 miliarde lei, în 2017;- scăderea cu 7% a încasărilor în domeniul taxei pe valoare adăugată survine ca urmare a sumelor declarate în luna ianuarie 2017 aferente activităților economice din luna decembrie 2016 cu cota de 20%, comparativ cu luna ianuarie 2016, aferente actvităților economice din luna decembrie 2015, impuse cu cota de TVA de 24%, rezultând o diferență de încasări de 1,7 miliarde lei.Ca urmare a schimbării managementului ANAF cu atribuții în domeniul colectării veniturilor și a celui responsabil cu coordonarea activității de antifraudă fiscală, gradul de realizare a programului de încasări bugetare pentru semestrul I 2017 este estimat la 99,2 %, cu evoluție ascendentă în ultimele doua luni, mai și iunie, ca urmare a îmbunătățirii activității de colectare a veniturilor la bugetul de stat, recuperându-se parțial deficitul înregistrat în primul trimestru al anului. Subliniem că propunerile de schimbare a managementului au fost înaintate șefului Guvernului de către președintele ANAF cu mult timp înainte ca acestea să fie aprobate, un exemplu fiind poziția de vicepreședinte responsabil cu activitatea de administrare și colectare a veniturilor bugetare, pentru care propunerea s-a înaintat în 22 februarie, iar numirea s-a realizat în 5 aprilie 2017. Precizăm că, înca din data de 6 martie 2017, Bogdan - Nicolae Stan, președintele ANAF, i-a adus la cunoștință premierului Sorin Grindeanu faptul că, pentru realizarea obiectivelor propuse și asumate de către ANAF, o condiție absolut necesară este asigurarea unui buget care să permită menținerea în sistem a personalului de specialitate și ocuparea posturilor vacante de circa 3.000 la acea dată, din totalul de 28.000 prevăzute în statele de funcții ale instituției.De asemenea, președintele ANAF a solicitat în nenumărate rânduri prin adrese oficiale, încă de la începutul lunii martie, sprijinul Guvernului pentru promovarea cât mai rapidă a măsurilor legislative propuse în domeniul fiscal și a unor măsuri legislative în domeniul protecției personalului care activează în acest sector de risc ridicat.Subliniem că, pe lângă o diminuare drastică a bugetului de investiții al instituției, Ministerul Finanțelor Publice a dispus la începutul acestui an și reducerea bugetului de salarii al ANAF cu 240 de milioane lei. Președintele ANAF, Bogdan - Nicolae Stan, a atras atenția, prin informări scrise adresate Guvernului, asupra riscurilor care decurg din acestă situație.De asemenea, conducerea ANAF l-a informat constant pe primul-ministru în legătură cu starea precară a infrastructurii actuale de servere și unități de stocare a centrelor de date ale ANAF, formată în marea sa majoritate din echipamente care sunt la sfârșitul ciclului de viață, cu o uzură fizică și morală avansată. Pentru a implementa schimbarea, necesară migrării datelor de pe echipamentele IBM pe noile tehnologii, în vederea îmbunătățirii colectării, i-a fost solicitată Guvernului alocarea unei sume de bani, fapt nerealizat până la acest moment.Reamintim faptul că, în luna martie, președintele ANAF și-a asumat îndeplinirea a 14 măsuri de îmbunătățire a colectării veniturilor fiscale și de reducere a evaziunii fiscale, până la data de 15 aprilie, măsuri care au fost agreate de Guvernul României, care au fost îndeplinite si care au condus la rezultatele preconizate, cu efect asupra încasărilor din lunile mai și iunie 2017.”