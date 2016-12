ANAF are un nou preşedinte

ANAF are un nou președinte

Primul-ministru Dacian Cioloș l-a numit pe Dragoș Doroș în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Prin aceeași decizie, a încetat exercitarea funcției de președinte interimar al ANAF a lui Daniel Diaconescu, director general al Direcției Generale de Informații Fiscale în cadrul ANAF.Dragoș Doroș are 43 de ani și a absolvit Facultatea de Comerț și Relații Internaționale în 1996. În 2008 a obținut atestatul de consultant fiscal. A făcut stagii de pregătire și studii în România, Austria și Franța, iar în 2010 a obținut diploma în managementul instituțiilor publice. A activat ca tax manager la Ernst & Young România, director general al Direcției generale Legislație impozite directe, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (între 2008 și 2010), tax advisory services - partner la Nestor & Nestor, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, în Guvernul Ungureanu (în 2012) și tax director în cadrul KPMG.Dragoș Doroș a reprezentant România în comisiile de specialitate din cadrul Uniunii Europene și la OECD. De asemenea, a coordonat negocierile și procesul de aplicare a convențiilor de evitare a dublei impuneri și activitățile specifice legate de procedurile amiabile prevăzute de convențiile de evitare a dublei impuneri și a directivelor europene.Este considerat a fi unul dintre cei mai buni specialiști în dreptul fiscal. Are o vastă experiență în asistența și planificarea fiscală.„Numirea s-a făcut la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și are la bază criterii strict profesionale și aptitudini de coordonare a unei activități foarte ample. ANAF este una dintre instituțiile cheie din Guvernul României, de aceea reforma începută cu Banca Mondială trebuie nu doar continuată, ci și accelerată. Instituția trebuie să fie una modernă, care lucrează pentru și în favoarea contribuabililor, care are ca prim rol asistența și încurajarea conformării voluntare și abia apoi colectarea de creanțe fiscale de la cei ce nu se conformează.Consider că strategia ANAF trebuie să aibă în vedere nu doar cifrele pe colectare, ci și o colectare care să pună accent pe respectarea drepturilor contribuabililor”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu.La rândul său, noul președinte al ANAF a spus: „ANAF este o instituție de o importanță crucială, care se află într-un amplu proces de restructurare, menit să răspundă cerințelor și exigențelor actuale. Vom continua implementarea programului cu Banca Mondială, care ne va permite să creăm o organizație modernă. Ne vom concentra pe simplificarea procedurilor de administrare și plată a impozitelor și taxelor și pe o interacțiune cât mai facilă cu plătitorii de taxe și impozite. Unul dintre exemple este chiar formularul 088, avem în vedere o aplicare mai puțin anevoioasă a acestuia.Vom fi parte activă a procesului început odată cu inițiativa guvernamentală «comisia pentru tăiatul hârtiilor». ANAF trebuie să fie o organizație puternică, pregătită să reacționeze prompt și cu profesionalism în toate situațiile”.Decizia de numire a lui Dragoș Doroș în funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost publicată, pe data de 4 martie 2016, în Monitorul Oficial.