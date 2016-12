ANAF a suspendat cea mai mare indemnizaţie de creştere a copilului - 35.000 de euro

ANAF a suspendat cea mai mare indemnizație de creștere a copilului - 35.000 de euro

Ştire online publicată Marţi, 06 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

ANAF face verificări privind cea mai mare indemnizație de creștere a copilului, obținută de o persoană din Sibiu, alocația fiind suspendată în acest timp, scrie News.ro.Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a solicitat ANAF să facă verificări privind cea mai mare indemnizație de creștere a copilului, de 35.000 de euro, beneficiar fiind o persoană din Sibiu. Pe durata verificărilor, plata acestei indemnizații este suspendată.ANPIS a cerut ANAF sa facă verificări în cazul beneficiarului celei mai mari indemnizații de creștere a copilului, pentru a se stabili dacă acordarea acesteia este legală, au declarat pentru News,ro reprezentanții ANPIS, care au precizat că, până la finalizarea cercetărilor plata nu va mai fi făcută.Conform reprezentanților ANPIS, aceste verifciări erau necesare având în vedere nivelul indemnizației primite, iar dacă ANAF va stabili că toate documentele sunt în legalitate și că aceasta este indemnizația cuvenită, atucni beneficiarul va primi retroactiv sumele care au fost blocate.Directorul AJPS Sibiu, Ioan Bota, a declarat, marți, corespondentului News.ro, că indemnizația de 35.000 de euro pe care ar fi trebuit să o încaseze un beneficiar din județul Sibiu a fost suspendată temporar, până la noi verificări."Noi, împreună cu Agenția Națională am suspendat temporar această indemnizație de creștere a copilului, pentru efectuarea de noi verificări. Se verifică la firmă veniturile obținute de către persoana care a depus cererea, atât pentru liniștea noastră, cât și pentru liniștea beneficiarului”, a declarat Ioan Bota.Potrivit acestuia, persoana respectivă nu a încasat până în prezent niciun ban, suma aferentă lunii august aflându-se încă în conturile AJPS Sibiu."Persoana a depus cererea în luna iulie și ar fi trebuit să primească banii începând cu luna august. Nu a încasat niciun ban până în prezent. Suma este foarte mare și am vrut să facem verificări suplimentare. Dacă totul se dovedește a fi în regulă, în luna septembrie persoana respectivă va primi atât banii pentru august, cât și pentru septembrie”, a mai declarat Ioan Bota.Potrivit lui Bota, beneficiarul a avut venituri foarte mari în perioada luată în calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizației de creștere a copilului, adică 12 luni consecutive în ultimii doi ani de muncă.Surse oficiale au precizat pentru News.ro, că beneficiarul este un bărbat care ar obține venituri din două surse.Circa 250 de persoane, reprezentând 0,17 la sută din numărul beneficiarilor indemnizațiilor de creștere a copilului, consumă o treime din bugetul alocat la nivel național, cea mai mare indemnizație ajungând la 35.000 de euro, a anunțat, luni, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.În topul indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copilului, la nivel național, conduce o persoană din județul Sibiu, care primește lunar 159.084 de lei (circa 35.000 de euro). Ea a realizat venituri ca membru asociat sau persoană autorizată să desfășoare o activitate independentă, potrivit Ministerului Muncii.Locul doi al topului realizat de MMFPSPV este ocupat de o persoană din București care încasează lunar 94.168 de lei, în urma aceluiași tip de activitate.Ministerul Muncii a apreciat că după numai o lună de aplicare a măsurii adoptate în prima parte a anului de către Parlament - prin care cuantumul acestei indemnizații a fost majorat la 85 la sută din media veniturilor nete realizate în ultimul an înainte de nașterea copilului, adopția, încredințarea în vederea adopției, luarea în plasament sau în tutelă - se înregistrează deja un dezechilibru în distribuirea echitabilă a resurselor bugetare alocate pentru plata ICC, iar această situație trebuie dezbătută public în următoarea perioadă.Ministrul Muncii, Dragoș Pâslaru, a precizat, luni, că Guvernul nu va tăia sau plafona indemnizația pentru creșterea copilului, Legislativul fiind cel care ar putea iniția o modificare a actualei legislații.