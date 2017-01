ANAF a achitat doar 63% din restanţele faţă de agenţii economici

ANAF a achitat doar 63% din restanțele față de agenții economici

În luna noiembrie 2010, Agenția Națională de Administrare Fiscală rambursează TVA în valoare de 954,68 milioane lei, a anunțat Sorin Blejnar, președintele instituției. „Rambursarea T.V.A. va continua în ritm accelerat, astfel încât până la sfârșitul acestui an să lichidăm soldul deconturilor cu termen de soluționare depășit. De la preluarea mandatului, am reușit să diminuăm cu 63% valoarea rambursărilor restante” - a afirmat Blejnar. În 2009 și 2010, statul a fost cel mai rău platnic din România și principala sursă de blocaj economic. Din cauza lui numeroase societăți comerciale au înregistrat pierderi uriași, multe ajungând în incapacitate de plată. Instituțiile statului, în frunte cu Ministerul Finanțelor Publice, au trăit bine mersi pe baza creditului furnizor și creditului fiscal, obținute cu dobânzi zero. Ele au profitat de poziția dominantă, de legile care le favorizează, de slăbiciunile agenților economici, care se tem să dea statul în judecată, și de faptul că mecanismul justiției este extrem de greoi. Abia sub presiunea Fondului Monetar Internațional și a Comisiei Europene, statul s-a decis să-și achite obligațiile față de economia privată, aceasta fiind o condiție de acordare a tranșelor de împrumut.