„Amice, ia plimbă măgarul!“

Total de acord cu domnul "Patit". Supun atentiei in continuare un alt aspect: Ridicarea masinii parcate pe un loc cu insemnul international de "handicap" este iarasi un abuz in sine. Beneficiari ai acestor locuri de parcare special amenajate sunt in egala masura handicapatii- posesori ai unor certificate de handicap cit si persoanele aflate in situatie de handicap temporar si ocazional ( persoane accidentate aflate in perioada de recuperare si persoane aflate in situatii speciale -femei insarcinate, persoane care transporta copii in carucior si in brate, copii mici, persoane care transporta obiecte), etc. V-am citat din Ordinul Ministrului nr. 189/2013 care include normativele NP 051 / 2000 actualizate in 2012. Orice Hotarire a Consiliului Local ( care votind eventual o altfel de ineptie isi demonstreaza limitele) nu poate eluda un Ordin al Ministrului care are caracter de lege si nu unul consultativ. Prin urmare, ridicarea autoturismului parcat pe un astfel de loc este un abuz in sine, atita timp cit nu exista o dovada ca acesta a fost ocupat abuziv. Nu va faceti iluzii, nimic nu este intimplator: prin ridicarea autoturismului si transportul acestuia intr-o alta locatie, practic nu mai puteti face dovada contextului in care s-a facut acea parcare. Daca va considerati indreptatiti (conform legii) sa ocupati un astfel de loc, obtineti si dovezi pe care sa le puteti folosi in instanta.