Ambarcaţiuni pentru toate buzunarele şi bolizi-auto, la Tomis Yacht

Ambarcațiuni pentru toate buzunarele și bolizi-auto, la Tomis Yacht

Portul Tomis este plin de viață. Restaurantele de pe cheuri încep să se umple de localnici și turiști. Peștele proaspăt, fructele de mare și berea rece atrag, ca un magnet, consumatorii. În acvatoriu, o întreagă flotilă de yacht-uri și șalupe legate la pontoane așteaptă să plece spre larg, spre aventură. Pe cheu, pescarii își pregătesc sculele, bărcile și pornesc în căutarea guvizilor.Portul Tomis este mai animat ca oricând. Motivul este evident: s-a deschis Salonul Nautic și Auto - Tomis Yacht. Spectacolul este minunat. În rolulrile principale sunt ambarcațiunile noi-nouțe, elegante și strălucitoare, care duc dorul mării, și autoturismele briliantine, în care sutele de cai putere așteaptă doar o răsucire de cheie pentru a-și demonstra forța.Suntem prezenți, stimați cititori, la cea de a XX-a ediție a acestei manifestări expoziționale organizate de Camera de Comerț, Indus-trie, Navigație și Agricultură Constanța. La ceremonia de deschidere, alături de Dănuț Jugănaru - directorul general al CCINA se află Decebal Făgădău - primarul municipiului Constanța și Lucian Bărhălescu - noul președinte al Asociației de Promovare și Dezvoltare Turistică Litoral - Delta Dunării.„Chiar dacă nu este un târg mare, trebuie să păstrăm tradiția, aici, la malul mării. Poate să crească de la un an la altul, dacă și constănțenii, dobrogenii și turiștii de pe litoral se vor dovedi mai dornici de sporturile nautice decât au fost pună acum. La acest târg sunt prezente 20 de firme, dar mai importantă este structura participării. Avem producători, inclusiv români, de ambarcațiuni, de accesorii pentru bărci și sunt expuse automobile cu care să fie transportate ambarcațiunile”, a declarat Dănuț Jugănaru, la ceremonia de inaugurare a târgului.Primarul Constanței a mulțumit CCINA pentru „încăpățânarea” de a păstra tradiția Salonului Nautic și Auto - Tomis Yacht. „Îmi place să văd că, ușor-ușor, de la an la an, acest eveniment crește. Dorim ca rezultatul acestui eveniment să se vadă pe mare”, a spus Decebal Făgădău și le-a urat expozanților să aibă vânzări bune.La rândul său, Lucian Bărhălescu a declarat: „Acest târg este o invitație pentru constănțeni să investească în excursii pe mare. Hotelierii și proprietarii de restaurante vor să investească în ambarcațiuni pentru a crea plusvaloare. Plimbarea cu barca pe mare este un segment pe care vrem să-l dezvoltăm. Sunt câțiva propriprietari de bărci - se vede în acest port - care oferă astfel de excursii. Sperăm ca numărul lor să crească și oferta să fie vizibilă; turișii să știe că atunci când vin la mare se pot plimba cu barca, se pot bucura de o partidă de pescuit sau pot petrece pe ambarcațiuni”,În cadrul târgului, Emil Sima, campion național la automobilism, în 2011, 2013 și 2015, în proba de viteză în coastă, expune un superb bolid. Este un automobil de competiție „Renault Clio V 6 Trophy”, cu motor central, unicat în România. A fost construit de Renault Sport special pentru competiție. Campionul a onorat invitația sponsorului său, producătorul de amarcațiuni „Seacore”, din Limanu. Bolidul este bijuteria târgului - toată lumea se oprește să-l admire, să se pozeze lângă el. Pe 1 și 2 iulie 2017 va concura în campionatul național, la Reșița. Succes!Producătorul Seacore participă la târg cu o varietatate largă de ambarcațiuni din fibră de sticlă: bărci de agrement și pescuit, catamarane, caiace și canoe. „Ne adresăm celor ce îndrăgesc apa, agrementul, aventura, în special tinerilor. Am venit la acest eveniment cu o gamă de ambarcațiuni clasice, pe care vrem să le facem cunoscute pe piață, al căror preț este accesibil unei categorii sociale largi. De asemenea, prezentăm noi modele de caiace și canoe. Un produs special este acest catamaran dotat cu motor electric, care are o platformă, pe care se poate sta la plajă. Cu el se pot face plimbări în zone de apă liniștită. Poate fi construit în mai multe variante, inclusiv pentru a merge cu el la pescuit. Pentru segmentul de produse dedicat tinerilor, celor dornici de aventură, de adrenalină am pregătit ambarcațini de competiție: caiace și canoe”, a declarat profesorul universitar dr. ing. Haralambie Beizadea, președintele companiei Seacore. Șalupele realizate de acest producător nu depășesc 3.500 euro, iar caiacele și canoele costă între 300 și 800 euro.Printre expozanți se remarcă: Diesel House, din Constanța (care oferă soluții personalizate în domeniul ingineriei navale, respectiv motoare diesel Yanmar de ultimă generație, duze, elice sau propulsoare navale), American Nautics (service autorizat pentru reparații și garanție la o serie de mărci de motoare), Aquablue Romania (reprezentantul producătorului de amabrcațiuni de salvare și divertisment Aquablue Italia), Constantin Nautics (producător românesc de brățări și accesorii nautice), Vicmar, din București (producător de bărci gonflabile, veste de salvare, banane gonflabile și alte obiecte pentru agrementul pe apă) și alții.Târgul este deschis în perioada 15 - 18 iunie 2017, și poate fi vizitat în intervalul orar 11.00 - 20.00.