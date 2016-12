"Am ajuns să cerşim pe la uşi, oameni cu peste 20 de ani pe mare!"

1

Unii fura,altii tac

Cum sa zic,eu daca as vrea sa-mi fac o firma de intermediere,cu siguranta ca nu voi reusi,ba chiar as primi suturi in cur . Cei care au asa ceva,inseamna ca au pe cineva care le garanteaza cumva drum liber la smenuiala. Intr-un cuvant,mafia e mare. Avem mafii si sisteme interlopizate absolut peste tot,pe bune ca absolut peste tot.