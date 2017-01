Alimentele s-au scumpit cu 3,5%

În luna august a acestui an, prețurile de consum de pe piața constănțeană au fost cu 2,79% mai mari față de cele consemnate la finele anului trecut. Potrivit Direcției Județene de Statistică Constanța, prețurile au crescut cu 3,52% la mărfurile alimentare, cu 4,03% la servicii și cu 1,68% la mărfurile nealimentare. Rate medie a inflației a fost de 0,3% în perioada ianuarie-august a acestui an, la fel cât se înregistra și în aceeași perioadă a anului trecut. În ultimele 12 luni, prețurile de consum au crescut în medie cu 4,96%.În luna august a acestui an, prețurile de consum de pe piața constănțeană au fost cu 2,79% mai mari față de cele consemnate la finele anului trecut. Potrivit Direcției Județene de Statistică Constanța, prețurile au crescut cu 3,52% la mărfurile alimentare, cu 4,03% la servicii și cu 1,68% la mărfurile nealimentare. Rate medie a inflației a fost de 0,3% în perioada ianuarie-august a acestui an, la fel cât se înregistra și în aceeași perioadă a anului trecut. În ultimele 12 luni, prețurile de consum au crescut în medie cu 4,96%.