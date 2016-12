Alegerile parlamentare vor aduce reforma fiscală

1

asta sigur !

Majoritatea formata din PSD ,PMP ,ALDE ,PRU va arunca tara in bezna pentru ca vor calca democratia in picioare ca sa-si scape penalii ,organismele de afara se vor prinde de asta si vor urma sanctiunile economice,izoarea tarii ca dupa mineriade fuga investitorilor ,lipsa banilor care vor fii mai scumpi de luat deci nema investitii si locuri de munca nema bani pentru pensii ( ca astia sint votantii lor ) scoli medicamente etc. Deci reforma fiscala negativa !!!