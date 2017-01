Alege cadoul perfect la Christmas Shopping Event!

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța organizează, în perioada 14 - 23 decembrie 2012, la Maritimo Shopping Center, Christmas Shopping Event, un eveniment proiectat pentru a veni în întâmpinarea celor aflați în căutarea unor cadouri Premium, în preajma sărbătorilor de iarnă. Peste 20 de producători, importatori, distribuitori, retaileri online și magazine specializate în comercializarea produselor de lux vor completa oferta cadourilor de sărbători de pe piața constănțeană cu o colecție de pachete atractive sub aspectul imaginii, calității și originalității, care va putea fi abordată direct de consumatori exclusiv în cadrul acțiunii.Christmas Shopping Event se desfășoară pe cinci secțiuni reprezentative pentru domeniile pe care le înglobează, punând la dispoziția vizitatorilor o generoasă ofertă de sezon, care cuprinde cadouri business, personale și de casă, într-o varietate de produse care satisfac cele mai rafinate gusturi.Cadouri pentru copiii mai puțin norocoșiȘi cum Crăciunul este, prin excelență, un moment al generozității față de semeni, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, în calitate de organizator al Christmas Shopping Event, completează agenda evenimentului cu campania socială „Gift of Giving”, în cadrul căreia va dona pachete cadou de Crăciun, cu jucării și dulciuri, copiilor defavorizați dintr-un centru de plasament din oraș. Campania „Gift of Giving” va fi completată de Sacul lui Moș Crăciun, în care orice părinte și copil poate dona un mic dar, din obiectele personale. Astfel, chiar în Ajunul Crăciunului, în cadrul Christmas Shopping Event va avea loc un moment emoționant în care cei mici vor primi darurile.Pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului vor fi organizate concursuri cu premii de lux și tombole atractive, la care toți vizitatorii sunt invitați să participe.„Christmas Shopping Event este un spectacol captivant și plin de inspirație, conceput pentru a completa atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă, propunând constănțenilor o altfel de ofertă pentru cumpărăturile de Crăciun, o experiență creativă și plăcută”, au precizat reprezentanții CCINA Constanța.Christmas Shopping Event are porțile deschise în perioada 14 - 23 decembrie 2012, între orele 10.00 - 22.00.