Ale cui interese promovează ministrul Energiei, la Oil Terminal?

Operatorul Oil Terminal Constanța din Constanța este o companie strategică pentru securitatea energetică a României. Mai mult de atât, este o sursă importantă de venituri pentru bugetele statului și de dividende pentru acționari. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 59,62% din acțiuni, Fondul Proprietatea - 6,32% din acțiuni, iar diferența de 34,06% aparține unui număr mare de persoane fizice și juridice, printre care Broadhurst Investments Ltd., cu sediul în Cipru, acționar cu 7,63% din capitalul social (la data de 30 aprilie 2013).În 2015, Oil Terminal a obținut venituri totale de 140.711.474 lei, cu 30,11% superioare celor din anul 2014, și un profit brut de 10.163.184 lei, de 4,5 ori mai mare față de anul precedent și de 7 ori mai mare față de 2008. În primul semestru din 2016, veni-turile din exploatare au făcut un salt de 22,1% față de perioada de referință din 2015, iar profitul brut a crescut cu 37,32%.Trebuie spus că potrivit legii, cel puțin 50% din profitul net al companiei se distribuie acționarilor sub formă de dividende. Acesta este și motivul pentru care unii acționari minoritari se opun efectuării reparațiilor curente și investițiilor, sacrificând securitatea și dezvoltarea Oil Terminal pe altarul profitului.Situația ar putea să se schimbe radical, odată cu mult așteptata majorare de capital, aflată pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din 10 octombrie 2016. O cotă de 59,62% din acți-unile emise îi vor reveni statului, în schimbul a două terenuri reprezentând aport în natură. Pentru diferența de 40,38% din acțiunile emise, minoritarii trebuie să vină cu bani. De-aici și supărarea. Cum adică să aducă bani în companie, când pe ei îi interesează să încaseze cât mai mulți bani de la aceasta?Dacă minoritarii nu vor suscrie sau vor subscrie prea puțin, structura acționari-atului și componența consiliului de admi-nistrație se vor schimba în favoarea statului român. Odată cu aceasta se va majora cota din dividendele repartizate anual, care îi revine statului.Majorarea de capital prin aport în natură ar fi trebuit să se facă încă de acum patru ani, când statul român, prin Oil Terminal, a obți-nut titlul de proprietate asupra a două terenuri, după un lung război în justiție cu administrația Mazăre. Întârzierea s-a datorat atât „indeciziei” Ministerului Energiei, care reprezintă statul, cât și opoziției unor acționari minoritari, persoane juridice, care au folosit dreptul constituțional de acces la Justiție ca pe o frână. Mai toate hotărârile AGA și ale consiliului de administrație au fost atacate în instanță, iar conducerea ope-rativă a companiei a fost calomniată în fel și chip.Spre exemplu, la solicitarea unui acționar minoritar, pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 10 octombrie a fost înscrisă solicitarea de a se porni o acțiune în răspundere împotriva directorului general și a administratorilor com-paniei, pe motiv că ar fi manipulat piața de capital pe care sunt tranzacționate acțiunile emise de Oil Terminal, prin falsificarea situațiilor financiare aferente anului 2015.În fapt este vorba de o nouă încercare de intoxicare și de blocare a activității companiei. Că este așa o demonstrează concluzia investigației privind manipu-larea pieței de capital, efectuată de Autoritatea de Supraveghere Financiară la sesizarea respectivului minoritar. În comunicatul ASF, din 23 septembrie 2016, publicat pe pagina web a Bursei de Valori București, se spune negru pe alb: „Nu au fost identificate suspiciuni privind încălcări ale prevederilor Titlului VII - abuzul de piață, din Legea 297/2004 privind piața de capital, în forma dise-minării de informații false sau înșelătoare.”Bine, bine, acestea sunt manoperele minoritarilor, ale căror interese și motivații le înțelegem, dar ceea ce nu putem pricepe este politica pe care Victor Grigorescu, ministrul tehnocrat al Energiei, o face la Oil Terminal. Iată, potrivit convocatorului publicat pe pagina web a BVB, Adunarea Generală Ordinară a Aacționarilor din data de 10 octombrie urmează să aprobe un nou consiliu de administrație. Printr-o adresă emisă de cabinetul ministrului (postată pe pagina BVB), conducerea Oil Terminal este informată că propunerile ministerului pentru viitorul CA sunt următoarele: Toma Bogdan Costreie, Cătălin Constantin Grigorescu, Dumitru Matei, Iuliana Andronache, Cristian Florea și Bogdan Cristian Patrîniche.Toma Bogdan Costreie este director ge-neral la direcția generală juridică a ANAF, deci reprezintă interesele statului. Dar oare ce hram poartă ceilalți administratori pro-puși și ce interese anume vor promova? Cătălin Constantin Grigorescu (o fi vorba de o potrivire de nume sau e rudă cu mi-nistrul?) este avocat de profesie. La câteva luni de la numirea actualului ministru, mai exact în martie 2016, a primit mandatul de administrator la Electrocentrale Grup și Oil Terminal, aflate în coordonarea Ministerului Energiei.Dumitru Matei, absolvent de Politehnică, specialitatea Robotică, a îndeplinit diverse funcții la mari companii cu capital privat. În prezent este director general la Electroprecizia, din Săcele Brașov. Având în vedere faptul că reprezintă Fondul Proprietatea în actualul CA, ce interes are ministrul să-l propună în viitorul consiliu, să reprezinte statul?De profesie economist, Iuliana Andronache a lucrat timp de 19 ani în conducerea unor departamente din companii multina-ționale, iar din 2015 este director financiar la Electrica.Cristian Florea, absolvent al ASE București, a fost administrator al Oil Terminal doar 3 - 4 luni, pentru că nu a fost aprobat pro-gramul de management propus de conducerea numită la acea vreme.Bogdan Cristian Patrîniche este absolvent al Politehnicii București și are domiciliul în Londra. Probabil va face naveta la Con-stanța, pentru a participa la ședințele CA.Este surprinzător faptul că printre cei propuși nu se află niciunul dintre specialiștii din Ministerul Energiei. Acest lucru nu este deloc întâmplător.Oil Terminal este într-o aprigă confruntare cu câțiva acționari minoritari. Aceștia fac tot posibilul să împiedice respectarea HG nr 834/1991, care obligă companiile statului să introducă terenurile în capitalul social. Cooptarea anumitor personaje în consiliul de administrație ar putea să schimbe raportul de forțe în defavoarea statului.Ziarul „Cuget Liber” cere Guvernului României să analizeze situația de la Oil Terminal și să ia măsuri pentru apărarea intereselor statului și respectarea legii.Conducerea companiei nu a putut fi contactată pentru a obține un punct de vedere.