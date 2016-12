Albinele şi-au scos banii. Producţii mari de miere, în judeţul Constanţa

Albinele și-au scos banii. Producții mari de miere, în județul Constanța

Lunile care au trecut din 2012 nu au fost chiar ușoare pentru constănțenii ce muncesc pământul, sau pentru cei ce depind, într-un fel s-au altul, în activitatea pe care o desfă-șoară, de fenomenele meteo. Apicultura este însă o afacere care a ținut destul de bine piept vremii capricioase din județul Constanța.„În județul Constanța am avut un an apicol bun. Apicultorii din județ pot să spună că și-au scos cheltuielile, investițiile. Cei care au cumpărat o familie de albine în primăvară, cu mierea pe care au scos-o la polifloră și floarea - soarelui și-au acoperit cheltuiala cu achiziția”, a precizat vicepreședintele APIS Tomitana Dacica, Ionel Togan.Chiar dacă acum apicultorii par să fie destul de mulțumiți, începutul nu a fost deloc unul bun. „Am început mai slab, cu salcâmul. A dat destul de mult, până la 22 de kilograme de miere pe familie, la cântar, dar din cauza timpului nefavorabil ce a urmat apoi, ploile de aproape două săptămâni, al-binele nu au mai putut să iasă să culeagă și altceva din natură și au mâncat ce au cules la salcâm. A trebuit să-și hrănească puietul și cam asta a fost salcâmul…”, povestește Ionel Togan, apicultor cu ștate vechi.După cele două săptămâni de ploaie despre care vorbește apicultorul, a apărut flora spontană, teiul, iar având în vedere că mai existau pe alocuri și salcâmi înfloriți, albinele au început să culeagă bine, să umple stupii. „Pe la jumătatea lui iulie am făcut extracția a doua la tei, polifloră. Pe urmă, au mai venit 2 - 3 zile de ploaie la floarea - soarelui, că începuse să se cam usuce, și dintr-o dată s-a simțit. Câte 2 kilograme și jumătate, 3 kilograme, până la 4 pe zi băgau în stup. Avem stupi de verificare cu cântar în câmp și în fiecare seară luăm greutatea și știm cât au băgat în ziua respectivă”, a mai spus Ionel Togan. Și ultimul cules, de la floarea - soarelui, a fost extrem de bun, spun apicultorii. Este greu însă de apreciat care este producția totală de anul acesta, la nivel de județ, dar, ca să vă faceți o idee, la aceeași stupină s-au scos anul trecut 300 de kilograme de miere de rapiță și salcâm, iar anul acesta, doar 80. De cealaltă parte însă, la polifloră a fost mult mai bine ca anul trecut. În 2011 pe aceeași stupină s-au scos în jur de 600 - 700 de kilograme, iar în 2012, 1.000 - 1.200 de kilograme.Apicultorii spun că a fost bine spre foarte bine la culesul doi și trei (polifloră, tei - floarea-soarelui), de exemplu în zona Aliman - Rasova - Ion Corvin, dar nu numai.A patra extracție, un cuțit cu două tăișuriMulți apicultori constănțeni nu se vor opri la floarea - soarelui, ci vor face și a patra extracție. Mierea de mentă este una deosebită, așa că nu puțini sunt aceia care vor avea de vânzare și astfel de miere. „E bine și nu prea. Mierea de mentă este foarte bună pentru albine, le ajută să treacă peste iarnă, e foarte hrănitoare. Este foarte bine să o lași pentru ele, ca să poți ieși cu familii puternice din iarnă. Cei care extrag, fac un artificiu. Le păcălesc puțin. Le iau mierea de mentă, pentru că este o miere deosebită, într-adevăr, și le dau tot felul de siropuri, șerbeturi, unele chiar făcute cu zahăr, iar zahărul, așa cum îl uzează pe om, le uzează și pe albine”, explică Ionel Togan. Canicula ține albinele în stupiCanicula a dat și dă bătăi de cap și apicultorilor. „E o perioadă mai dificilă pentru că dacă nu este apă ca să aibă planta, nu are de unde să facă nectar și albina nu are ce aduna. Adună puțin dimineața când e rouă și după - amiaza, mai mult pentru întreținere, să aibă ce mânca puietul. Dar, luna acesta, deja începem alimentarea cu sirop de stimulare pentru pontă. Începem pregătirea pentru iernat, care este foarte importantă”, a precizat vicepreședintele APIS Tomitana Dacica.