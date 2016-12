Alarmă: scade numărul firmelor nou înfiinţate! Ce trebuie să facă administraţiile locale

Alarmă: scade numărul firmelor nou înființate! Ce trebuie să facă administrațiile locale

r Apelul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța către primari și consiliile localeClimatul economic din România nu prea mai este încurajator pentru cei ce intenționează să pășească pe calea dificilă a afacerilor. Statisicile Oficiului Național al Registrului Comerțului arată că în primele nouă luni ale anului 2016, la nivel național, au fost înmatriculate 84.836 de firme, cu 6,14% mai puține decât în aceeași perioadă a anului precedent.Numărul firmelor noi a scăzut în 35 de județe și a crescut în doar 7 dintre ele.Constanța se numără printre județele care au făcut pasul înapoi. În perioada de referință au fost înmatriculate doar 3.021 firme noi, în minus cu 12,33% față de primele nouă luni din 2016.Ce anume a determinat încetinirea ritmului de înființare de noi firme? Care sunt cauzele acestui fenomen de amploare națională? Pentru a găsi răspunsul la aceste întrebări e necesar un studiu aprofundat. În lipsa lui, putem bănui că întreprinzătorii privați, în special cei ce se află la început de drum, când cheltuielile depășesc nivelul veniturilor, sunt speriați, mai ales, de numărul și mărimea dărilor pe care trebuie să le plătească statului.Ce ar trebui făcut pentru a inversa această tendință? Soluția este oferită de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Aceasta i-a înaintat administrației municipiului Constanța un set de propuneri, de care să se țină cont la fundamentarea proiectului de buget pe anul 2017.„Plecând de la constatarea că numărul firmelor înmatriculate este în scădere, am propus să se acorde o facilitate firmelor care se înființează pe parcursul anului 2017: să plătească minimum de impozit pe clădiri și terenuri, măcar în primul an de activitate. Măsura este valabilă nu doar pentru municipiul Constanța. Ar trebui adoptată de toate administrațiile locale din județ, care își propun să atragă investiții. Desigur, nu este singura măsură ce poate fi luată. Am propus, de asemenea, ca impozitul pe clădiri și terenuri să fie diminuat sau cel puțin să nu mai crească. Aceasta ar contribui la menținerea în Constanța a firmelor existente, ar stopa migrația lor. Dacă o firmă își poate muta sediul social într-o localitate cu fiscalitatea mai mică, o face în cazul în care nu e legată de active ce nu pot fi mutate ușor. Codul fiscal le permite administrațiilor locale să ia aceste măsuri, fără să solicite aprobări. Altceva este dacă se dorește să se aplice o schemă de ajutor de stat pentru un investitor care crează sute de locuri de muncă. Pentru a-l scuti de plata impozitelor pe clădiri și terenuri pe o perioadă de câțiva ani, este necesar avizul Consiliului Concurenței. Astfel am pus problema și cu alți primari din județ, nu doar cu cel al Constanței, și vom încerca să discutăm cu fiecare în parte. La rândul lor, primarii trebuie să convingă consiliile locale că, dacă vor să aibă locuri de muncă pe teritoriul localităților lor, trebuie să facă ceva pentru a fi mai atractivi decât alții din alte județe sau chiar din județul nostru. Cei ce sunt mai departe de șoseaua națională, de port, aeroport și calea ferată, trebuie să acorde facilități și mai stimulative pentru a-i determina pe investitori să vină la ei. Facem apel către toți primarii și consiliile locale: este momentul să analizați ce puteți face pentru anul 2017, ce facilități puteți acorda firmelor nou înființate și celor ce crează un anumit număr de locuri de muncă!”, a declarat Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.v v vPotrivit statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului, din august 2013 și până la data de 30 septembrie 2016, tinerii din România au înființat 34.143 de SRL-uri debutant (SRL-D). Dintre acestea, 32.834 firme sunt în funcțiune. Se poate vorbi de o rată de reușită uriașă, căci este într-adevăr un succes să te menții în viață, în jungla afacerilor. Numărul firmelor-debutant crește, în continuare. La începutul lunii octombrie 2016, erau în curs de înființare alte 1.014 firme.În județul Constanța, au fost înființate 1.094 SRL-D-uri, din care 1.036 sunt încă în funcțiune. Alte 60 erau în curs de întregistrare.Îmbucurător este faptul că, odată cu stoparea crizei, procesul de disoluție a afacerilor s-a temperat. În primele nouă luni ale anului 2016, au intrat în insolvență 5.987 de agenți economici, cu 20,96% mai puțin față de aceeași perioadă din 2015. În județul Constanța, au fost 230 de insolvențe, în scădere cu 32,75%.Procesul de curățare a mediului de afaceri de „epave” continuă cu mai multă forță decât în 2015. În perioada ianuarie - septembrie 2016 au fost înregistrate 86.250 de radieri de agenți economici, în creștere cu 39,26% față de același interval de timp din 2015. Pe de altă parte, dizolvările de agenți economici au avut o creștere de 23,64%, fiind consemnate 23.572 cazuri.Numărul agenților economici activi din punct de vedere juridic, raportați de Registrul Comerțului, a crescut, în primele nouă luni din 2016, comparativ cu același interval al anului precedent, cu doar 1,23%, ajungând la 1.188.900. Dintre aceștia, 385.507 sunt persoane fizice autorizate, iar 803.393 sunt persoane juridice. În județul Constanța, erau înregistrați, la sfârșitul lunii iulie, 44.020 de agenți economici activi, în creștere cu 1,25% față aceeași lună din 2015, din care 10.940 persoane fizice autorizate și 33.080 persoane juridice.Desigur, situația juridică a agentului economic este una și starea sa comercială este alta. Un număr mare de entități care figurează ca fiind active juridic sunt inactive din punct de vedere comercial sau au afaceri sporadice.