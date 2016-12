Ajutor pentru cultivarea orezului în zonele defavorizate

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va implementa, începând cu anul 2012, o schemă de ajutor specific, care are ca obiective prevenirea tendinței de reducere a suprafețelor cultivate cu orez și asigurarea unei producții care să acopere o parte din necesarul de consum intern. Schema de ajutor specific se va acorda în conformitate cu art. 68 din R(CE) nr. 73/2009 și are în vedere prevenirea deprecierii nivelului de trai în zonele defavorizate și evitarea abandonului așezărilor rurale din aceste zone, se arată într-un comunicat al MADR.Sprijinul specific se acordă tuturor exploatațiilor de orez eligibile, sub formă de plată anuală suplimentară, cu condiția ca mărimea acestora să fie de minimum un hectar, cu parcele de minimum 0,3 hectare (să corespundă criteriilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului pe suprafață - SAPS).Cuantumul total al schemei de ajutor este de maximum trei milioane euro/anual, pentru anii 2012 și 2013, iar finanțarea este asigurată din fonduri comunitare, din plafonul național al României prevăzut conform art. 40 al R(CE) 73/2009.Nivelul indicativ al sprijinului este de 250 euro/ha, pentru o suprafață de aproximativ 12.000 ha și se va acorda o dată pe an.